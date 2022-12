La furiosa defensa del hijo de Pacho Santos en redes sociales

Uno de los hijos del embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, hizo una furiosa defensa de su padre, luego de la revelación de una conversación privada con la nueva canciller en la que se formularon críticas contra Carlos Holmes Trujillo, Guillermo Botero y el Departamento de Estado de EE.UU.

En un trino, Pedro Santos criticó que no la noticia no se centre en la interceptación ilegal de la que fue objeto el diplomático. Al mismo tiempo, subrayó que se trató de una comunicación privada y que no podía ser otro el objeto de la conversación que los temas que atañen las funciones del cargo.

“Que periodismo tan incendiario, ruin y malintencionado”, criticó Pedro Santos.

