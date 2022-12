La gran conspiración contra Néstor Humberto Martínez es su propia vida: Jorge Robledo

El senador Jorge Robledo, citante del debate de este martes contra el fiscal Néstor Humberto Martinez, aseguró en Mañanas BLU que son las actuaciones del funcionario las que conspiran en su contra.



“Los hechos es que él es un hombre de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Ayer salió una nueva prueba de que él sigue siendo el abogado privado de Sarmiento Angulo en el mismo momento en que es fiscal general de la nación. Quedó probado también que él estuvo desde el principio de este escándalo de corrupción de Odebrecht, que él estaba enterado de las denuncias de Jorge Enrique Pizano. Quedo claro que se debió declarar impedido como yo se lo pedí desde hace año y medio”, sostuvo Robledo.

Documento que prueba que el Fiscal Martínez, a las escondidas, sigue siendo abogado privado de Sarmiento Angulo.

De día ejerce de Fiscal y de noche de defensor de quien lo enriqueció a reventar.

Eso es ilegal y es corrupción.#DerritarElTapenTapenDelFiscal pic.twitter.com/fZfv9ApcKU — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) November 28, 2018

“Lo que conspira contra él es su actuación”, indicó el congresista, quien además aseguró que hubo un saboteo premeditado contra la oposición durante la sesión parlamentaria.

“Quienes dirigieron la sesión se tomaron el trabajo de ir alargando y alargando intervenciones, inclusive unas de vulgar saboteo, para que no quedara tiempo para que los senadores citantes cerráramos, que es una orden de la Ley quinta”, aseguró el congresista.



“No hubo como refutarle todas las maniobras, mentiras y manipulaciones al fiscal Martínez. Todo una cosa calculada, pero esa es una prueba de que perdieron el debate”, agregó el congresista que calificó las actuaciones del funcionario como de talante antidemocrático y “medio fascistoide”.



De acurdo con Robledo, otra prueba de la derrota sufrida por el fiscal Martínez, junto a los sectores políticos que lo respaldan, fue la revelación de un video que muestra a Gustavo Petro metiendo una gruesa suma de dinero en una bolsa de papel.



“Es una seña de que lo perdieron [el debate], si hubieran intentado distraer el tema sobre asuntos de Gustavo Petro de hace 14 años. No es que esas cosas no se puedan hablar, pero es evidente que lo sacan ayer para impedir que se hablara de lo que estábamos hablando. ¿Por qué no lo sacaron antier?, ¿por qué no lo sacaron hoy?”, cuestionó el congresista opositor.



