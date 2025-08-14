La historia de los abuelos del subsecretario de Estado de EEUU en Bogotá; visitó sus tumbas

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, visitó este miércoles en Bogotá las tumbas de sus abuelos paternos, que llegaron al país procedentes de Austria antes de la Segunda Guerra Mundial.

"Hoy, por primera vez en mi vida, visité las tumbas de mis abuelos en Bogotá. Como no tengo familia aquí, temía que nadie hubiese visitado las tumbas en años, pero estaban bien conservadas. Un día muy emotivo", manifestó en su cuenta de X el número dos del Departamento de Estado, que asistió en la capital colombiana al funeral del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Colombia 🇨🇴 is a very special country for me, because it received my father when he fled his native Austria in 1938. He managed to extricate his parents the following year, and my paternal grandparents lived happily in Colombia for the rest of their lives. I never met my… pic.twitter.com/HfSZTwCqcL — Christopher Landau (@ChrisLandauUSA) August 13, 2025

El diplomático acompañó la publicación con dos fotografías de las tumbas del Dr. Jakob A. Landau, fallecido en 1958, y de Jeanette Landau, quien murió en 1974, sin precisar en cual de los antiguos cementerios judíos de la ciudad están sepultados.

"Colombia es un país muy especial para mí, ya que recibió a mi padre cuando salió de su Austria natal en 1938. Logró liberar a sus padres al año siguiente y mis abuelos paternos vivieron felices en Colombia el resto de sus vidas", manifestó.

Tumba de los abuelos de Christopher Landau en Bogotá

Tumba de los abuelos de Christopher Landau en Bogotá

Landau agregó que nunca conoció a su abuelo, que murió antes de que él naciera, pero sí vio algunas veces a su abuela 'Omi', que murió cuando él tenía diez años y nunca vivió en el mismo país que ella.

Publicidad

En Bogotá hay un camposanto judío en un sector del Cementerio Central donde hoy fue sepultado Uribe Turbay, del partido de derecha Centro Democrático, que murió el pasado lunes, dos meses después de ser gravemente herido en la cabeza en un atentado.

Otro camposanto judío de la ciudad es el Cementerio Hebreo del Sur, situado en el Barrio Inglés.

Marcos Peckel, director ejecutivo de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, habló en Mañanas Blu, sobre el paso por Bogotá de Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos.

Publicidad

Contó que es de "origen askenazi, aunque él adoptó la religión católica, él mismo lo dijo, incluso ayer hizo comunión en la ceremonia fúnebre. Sus dos abuelos llegaron acá de Austria, como muchos judíos que llegaron a Colombia, pero pues familia no se radicó acá finalmente. Ella nació en España, pero se creció en Estados Unidos".

Sobre por qué sus padres sí migraron, pero los abuelos se quedaron, aseguró que "al haber emigrado ya una vez por razones de la guerra, seguramente por la edad, no quisieron volver otra vez a emigrar y se quedaron acá. Fallecieron acá y fueron enterrados en tumbas que están muy separadas, no están juntos. La tumba de su padre, que era un doctor y de su madre, la señora Janet Landau".