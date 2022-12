La historia del odontólogo en Tumaco que fue víctima de alias ‘Guacho’

El diálogo con El Radar de BLU Radio, el odontólogo Josmar Basante, quie vive cerca al municipio de Tumaco, en Nariño, y quien fue víctima de alias ‘Guacho’, contó la trágica historia que vivió junto a su familia.



“La situación es un poco complicada, el pasado 6 de agosto de 2015, tipo 7 u 8 de la noche, incursionaron en mi casa unos 11 tipos armados que buscaban para eliminarme”, relata Basante.



Aseguró que ese grupo de hombres armados, al no encontrarlo, empezaron a arremeter contra su familia dejando muerta a su hermana y a su yerno. Dijo además que sus hijos recibieron varis impactos de bala pero, que de milagro, están vivos.



“Mi hijo tiene aproximadamente 13 impacto de bala, le fracturaron las piernas y los brazos, y un tiro por la garganta. Y mi hija tiene 9 tiros”, confesó en medio de lágrimas.



Recordó que por órdenes de alias ‘Guacho’, 15 días antes de la masacre a su familia tuvo que cerrar su droguería y el consultorio donde atendía.



“Un guerrillero me dijo: usted tiene que cerrar esta droguería y tiene que irse. Cerramos la droguería y el consultorio”, resaltó Josmar Basante, quien luego mencionó que se comunicó con “un comandante de mayor rango para preguntarle y este dijo que ellos no habían dado esa orden, que eran cosas arbitrarias que estaba haciendo ‘Guacho’.



El odontólogo, quien vive en Llorente, a 40 minutos de Tumaco, también dio a conocer su posición frente a la justicia y recalcó que “Justicia para el común y el pueblo no hay”.



