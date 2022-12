La inmunidad total que pide la justicia brasileña que tiene parado caso Odebrecht

Aunque para este miércoles estaba programado el inicio del juicio contra el expresidente de Corficolombiana José Elías Melo, acusado de estar involucrado en los sobornos de Odebrecht en Colombia en la denominada Ruta del Sol II, la Fiscalía solicitó que la diligencia fuera aplazada con dos argumentos.



El primero, y el más importante porque no se conocía hasta el momento, fue el mismo que llevó a que este martes hubiera una reunión interinstitucional sobre el tema Odebrecht, en la cual, participaron el viceprocurador, vicecontralor, vicefiscal general y los representantes de la multinacional.

El fiscal reveló que el pasado 26 de octubre, mediante un correo electrónico del Ministerio de Justicia de Brasil a la dirección de asuntos internacionales de la Fiscalía de Colombia, remitieron un documento enviado por Libia de Paula Moreira en el que anticipan que, antes de realizar las diligencias, las autoridades brasileñas solicitan que las autoridades de Colombia firmen un documento de acuerdo de compromiso de “delimitación de uso de pruebas” para garantizar que los documentos que serán enviados no serán utilizados contra los tres brasileños, contra Odebrecht, contra terceros: particulares o funcionarios.



Odebrecht busca con el documento inmunidad total e interinstitucional porque piden que no solo la Fiscalía se las garantice, sino la Procuraduría y la Contraloría, en futuros procesos disciplinarios o fiscales por sus actuaciones ilícitas en el país.



Hay que decir que la Fiscalía ya les ofreció Inmunidad total a través de un principio de oportunidad a los tres exdirectivos de la firma brasileña Luis Antonio Mameri, Luis Eduardo Rocha Suárez y luiz Antonio Bueno. Sin Embargo, los otros organismos no pueden quedar condicionados.



El segundo argumento, que ya se conocía, fue que aún no les han dado ese principio de oportunidad que les prometieron a los tres exdirectivos y con el cual garantiza que ellos empiecen a contar lo que saben del caso. Principio que no ha podido firmarse porque la fiscalía aún no conoce su matriz de colaboración ni han podido acordar una entrega de dineros como indemnización.



El documento llevó a una reunión



Sobre el tema, el fiscal reveló que ese documento ameritó ayer una reunión interinstitucional convocada por el despacho de la vicefiscal en la que hicieron parte la Contraloría, la Procuraduría, el presidente de Odebrecht en Colombia, el representante judicial de la firma y la Fiscalía, con el fin de socializar diversos temas.



“La reunión implicó hacer un análisis especial a esta última propuesta para establecer si efectivamente en el marco del ordenamiento jurídico colombiano es permitido a esta fiscalía aceptar la propuesta recibida del ministerio público brasileño”, leyó el fiscal.



Estos fueron los argumentos con los que el fiscal del caso le solicitó un plazo adicional al juzgado para seguir con el juicio “con el propósito de finiquitar el principio de oportunidad pendiente y los acuerdos remitidos desde Brasil”.



Por los hechos, el juez que lleva el caso hizo un fuerte llamado de atención a la Fiscalía y dijo que están aplicando la ciencia ‘adivinatoria’ en el caso.



“Solo a la Fiscalía se le ocurre presentar a unos testigos que declararán en juicio prometiendo un principio que no ha sido confirmado. Una ciencia adivinatoria. Solo la Fiscalía pensó que ellos estarían prestos a declarar. Debo decir a los superiores del fiscal, que en este caso entiendo que es la vicefiscal, porque el fiscal se declaró impedido. Sin embargo, hace expresiones del proceso en los medios. Entonces a la vicefiscal, que la justicia no se torne obstruida en su trámite y se respete a ese principio de celeridad que gobierna la ley 906 de 2004”, leyó el juez.

