“¿La izquierda ganó 20 curules por primera vez en 200 años para terminar en esto?”: Gustavo Bolívar

El senador Gustavo Bolívar ha venido mostrando su descontento en redes sociales por la conformación de la bancada del Pacto Histórico en el Congreso de la República y uno de sus últimos trinos lo envió luego de la ceremonia de instalación del nuevo Legislativo.

En el mensaje, que va acompañado con una foto de quienes son hoy el presidente del Senado, Roy Barreras; el vicepresidente del Legislativo, Miguel Ángel Pinto, y el segundo vicepresidente, Honorio Enríquez, Bolívar se pregunta si en realidad hay un cambio.

“El nuevo país. Roy Barreras: presidente del Senado; Miguel Ángel Pinto, vicepresidente; Honorio Enríquez: segundo vicepresidente. Les dejo una pregunta y me retiro lentamente: ¿la izquierda ganó 20 curules por 1a vez en 200 años para terminar en esto?”, escribió

Hay que recordar que Bolívar quería ser el presidente del Congreso, perdió esa batalla con Roy Barreras, y, desde entonces, ha venido arreciando sus ataques contra Barreras.

Hace una semana, Bolívar criticó a Barreras y lo señaló de buscar una contralora de bolsillo. En Twitter dijo que Barreras está en campaña por una candidata a la Contraloría, quien continuaría con la política de “tapen, tapen” por los próximos cuatro años.

“Roy está en campaña por una candidata del actual contralor para garantizar el tapen, tapen 4 años más. Varias personas del Pacto me han llamado a abogar por ella. Esa lista fue manipulada y hay que tumbarla. Seguro me derrotan, pero la gente votó por un cambio, no lo olviden”, escribió.

Ante las acusaciones, Roy también utilizó su cuenta de Twitter para contestarle, asegurando que no tiene ningún candidato para la Contraloría.

"Apreciado Gustavo. He evitado por bien del éxito del gobierno de Petro responder a tus ataques, pero no se puede volver el chisme una actividad política. No tengo candidato. He dicho que lo revisaré jurídicamente. Te invito a que vengas de Miami y nos ayudes a construir", le contestó Barreras.