La marihuana es una alternativa terapéutica real: Comisión Asesora

Inés Elvira Mejía, integrante de la Comisión Asesora para la Política de Drogas, se refirió en Mañanas BLU acerca de un informe en donde se plantea la reevaluación del consumo de la marihuana en el país.



Mejía manifestó que la planta del cannabis “es una alternativa terapéutica real comprobada con mucha evidencia que lo soporta” y Colombia está en mora de reglamentar su uso. (Lea también: Comisión asesora recomienda uso medicinal de marihuana y cambios en extradición )



“Aun cuando se avance en el proyecto y las reglamentaciones, estamos en mora. Hay muchas personas que se podrían beneficiar de los componentes terapéuticos de la planta del cannabis”, dijo.



Asimismo afirmó que con este estudio no se promueve el consumo de la marihuana fumada sino que lo que busca es brindarle alternativas médicas a las personas, como sucede en otros países. (Lea también: La como, tomo, fumo y aspiro: Morgan Freeman defiende el consumo de marihuana )



Es una solución para “mucha gente que ha intentado alternativas medicas tradicionales y no les ha funcionado, para temas de dolores crónicos, para los cuales los analgésicos no funcionan, para casos de epilepsias que no responden adecuadamente a los medicamentos”, dijo.