“La marihuana no es una droga”: experto de la Jife advierte riesgos por consumo

Francisco Thoumi, miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIfe), aseguró en entrevista con Mañanas BLU que la marihuana no es una droga y se pronunció sobre las causas relacionadas con el aumento de la producción de cultivos ilícitos en Colombia.

“Las cifras que tenemos son del año 2017, porque ni la Junta ni las Naciones Unidas tienen cifras propias. Todas son las cifras que los gobiernos nos envían”, declaró Thoumi.

De acuerdo con el experto, el aumento de los cultivos ilícitos en Colombia no tiene una sola causa y responde a una serie de factores complejos.

“El aumento que ha tenido lugar en Colombia no tiene una causa única y responde a una serie de factores complejos. Es decir, hay quienes argumentan que el acuerdo de paz facilitó la expansión, pero simultáneamente ha habido otros factores importantes como la revitalización de la moneda, el problema de la caída de los precios del oro que también desplazó a gente que trabajaba en ello”, agregó.

“La marihuana no es una droga. La marihuana es una planta que tiene 60 o 70 canabonioides y otras sustancias. Entre los cannabinoides hay psicoactivos y hay cannabinoides que no son psicoactivos. El cannabinoide que tiene más aplicaciones médicas es el Cannabidiol, CBD es el símbolo y ese no es psicoactivo”, según el experto.

Thoumi advirtió que el consumo de marihuana se ha trivializado.

“El canabinnoide psicoactivo más activo es el tetrahidrocanabidol que es el THC que es el que básicamente genera toda la adicción”, aseguró.

“Ese cannabinoide no es el mismo de los hippies de los años 60, porque en la planta hoy en día los avances en la tecnología de los cultivos han hecho que el THC que era del 2 o el 3 % de la planta hoy ya puede llegar al 25 %”, añadió.

“Con un THC actual como alto, simplemente fumar marihuana puede llevar a generar eventos epilépticos”, señaló.

“El fumar marihuana, especialmente para jóvenes menores de 14 años, la evidencia que tiene la Organización Mundial de la Salud es que esto claramente afecta el cerebro a largo plazo, disminuye la capacidad cognitiva”, advirtió.

Escuche esta entrevista:

