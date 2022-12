La música hoy en día no se puede definir en un estilo: Rosario Flores

Rosario llega el martes a Colombia y en los micrófonos de BLU Radio explicó cómo llegó a ser tan grande.



“Soy artista por los padres que tuve, ellos eran muy artistas los dos y nos enseñaron a sentir la música. Al principio me costó mucho que me vieran como Rosario, pero ya vieron mi verdad”, destacó.



Sobre la manera de definir su música, explicó:



“Creo que la música hoy en día no se puede definir en un estilo porque hay muchísimos estilos en una sola canción. Creé mi estilo Rosario y es único”, agregó.



*Escuche los secretos de cómo logró separarse del estilo de sus padres, también músicos, y labrar el suyo.