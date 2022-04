La nueva y peligrosa tendencia del 'challenge viagra' llegó a Ibagué

En dos colegios de Ibagué, cerca de 13 estudiantes tuvieron que ser atendidos de urgencia luego de ingerir un batido con viagra. Al parecer, la peligrosa práctica la habían visto en redes sociales y decidieron imitar el llamado ‘ Reto Challenge Viagra’.

Estudiantes del grado noveno de la institución educativa Amina Melendro de Pulecio intentaron darles a sus compañeras una pastilla de viagra disuelta en agua. Un denunciante anónimo de la misma institución, quien dio la información a los docentes, logró evitar que los estudiantes pudieran llevar a cabo dicho acto.

Publicidad

Una situación similar se registró en otro colegio, en el cual varios menores resultaron con fuerte dolor de cabeza. El secretario de Educación de Ibagué, Juan Manuel Rodríguez, relató a BLU Radio lo sucedido.

"Efectivamente, acá en la ciudad de Ibagué ya se ha presentado en dos instituciones educativas. En una de ellas no se logró consumar el hecho, por lo que no hubo ningún tipo de situación y en la otra los estudiantes ingirieron esta bebida. Afortunadamente, las consecuencias derivadas no fueron mayores, solamente se presentaron cefaleas", indicó.

Las autoridades de salud y educativas hacen un llamado desde Ibagué a los padres de familia para que estén más pendientes de sus hijos y tomar las medidas necesarias para evitar este tipo de comportamientos.

Publicidad

"Teniendo en cuenta esta situación, es importante generar unos espacios idóneos de comunicación con los estudiantes para plantear las consecuencias y las situaciones erróneas que se pueden presentar como consecuencia de esto", agregó el jefe de la cartera de Educación municipal.

Al parecer, este mismo reto se habría registrado en otras instituciones educativas de carácter privado y ya es analizado por la Secretaría de Educación.

Publicidad