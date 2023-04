La preocupación de autoridades y habitantes de municipios cercanos al volcán Nevado del Ruiz

El volcán Nevado del Ruiz , ubicado en los límites de Tolima y Caldas, está registrando actividad sísmica desde finales del mes de marzo, según reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Esto llevó a que en los últimos días se decretara el nivel de actividad naranja por la situación.

La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, la OCHA, alertó que si se llega a presentar una emergencia por erupción del volcán Nevado del Ruíz podrían verse afectadas al menos 57.000 familias en 27 municipios.

En Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, hablaron autoridades departamentales, habitantes y empresarios sobre las consecuencias económicas ante una eventual erupción. Algunos no quieren salir y dejar sus propiedades y animales a la deriva, pues no saben cuánto durará la emergencia; lo que significaría dejar toda una vida atrás.

Franklin Ríos, presidente de la junta vereda La Graciela en Casabianca, Tolima, un municipio rodeado por ríos y tiene el mayor riesgo en esta emergencia, se refirió a cómo avanza el plan de evacuación e indicó que hay veredas incomunicadas . Además habló del mal estado de las alarmas y radios de comunicación.

“En este momento está reunido el comité local de emergencias pidiéndole ayuda al Gobierno. En cuanto a las alarmas, he visto unas supuestas alarmas, pero la verdad no creo que estén en funcionamiento. Hay muchas veredas incomunicadas y, ante una eventual erupción, no hay comunicación, el Gobierno nacional ser más consciente ante la situación”, agregó.

Por otro lado, uno de los sectores afectado grandemente es el turístico. Breyner Sanabria, gerente de la agencia de viajes Espeletia, que operadora en el municipio de Murillo, Tolima, aseguró que el sector está afectado en esta temporada de Semana Santa por la emergencia del volcán Nevado del Ruiz.

“Para esta Semana Santa teníamos proyectada la visita de más o menos 5.000 personas al municipio. Hay más o menos 40 hospedajes habilitados para recibir de 400 a 600 personas, todas estas personas están afectadas de manera directa", señaló.

Sanabria, indicó que todas las reservas se tuvieron que cancelar y es una afectación grande a las seis agencias que operan en el municipio. Además, resaltó que no sabe cuánto durará esta alerta naranja, pues la última fue de casi seis meses y tras la pandemia buscan mitigar las consecuencias de la emergencia.

También habló María Yineth Cifuentes Giraldo, alcaldesa de Casabianca, y se refirió el plan de evacuación y cómo va el proceso con los habitantes. Señaló que varios no quieren salir de sus fincas y dejar sus enseres y animales solos.

“La verdad es que la gente no quiere evacuar. Por eso se les llevará un comité para socializar y explicarles qué es una alerta naranja. Son cerca de 300 personas de 87 familias que dicen que como no sienten nada, es como si no estuviera pasando nada y, por eso están reacias a evacuar”, indicó la funcionaria.

Por último habló Leonardo Cubides, un habitante de Casabianca, quien, además, es periodista de una de las emisoras de la zona y habló de lo que se vive en el día a día tras la declaratoria de alerta naranja.

“Estamos a la expectativa de lo que se pueda presentar. Se ha adelantado un plan de evacuación por una posible avalancha por una eventual erupción. Lo que tratamos en la emisora tratamos de tranquilizar a la gente y a la vez informada, pues no tenemos el dato de cuándo se puede presentar la emergencia”, señaló.

Cubides también se refirió a las condiciones de herramientas y los recursos con los que cuentan para alertar ante una posible emergencia por erupción del volcán Nevado del Ruiz.

Finalmente, resaltó la importancia de informarse por canales oficiales y evitar caer en información falsa que pueda generar pánico.

