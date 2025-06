“La protección no es eterna”: UNP responde a exministro Juan Carlos Pinzón

“La protección no es eterna porque los funcionarios tenemos que ir entregando los bienes del Estado, si no, no alcanzaría ningún tipo de presupuesto. Él ya tuvo (esquema) durante un tiempo, como lo establece la norma, y después de pasado ese tiempo hay que retirarlo, porque lo tenía en virtud del cargo y no del riesgo”, dijo el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez.

Juan Carlos Pinzón / Foto: EFE

Pinzón denunció que le habían notificado del retiro de su esquema este martes y aseguró que el deber de las autoridades es ofrecer seguridad a todos los colombianos, sin dudas ni distinciones de ningún tipo, “mucho más a aquellos que tienen una posición política clara, firme y adversa, como ha ocurrido en el pasado”.

El concejal del Centro Democrático, Andrés Barrios, quien estuvo con el senador Miguel Uribe el día del atentado, también denunció que, luego de solicitar la renuncia del director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, su esquema de seguridad recibió llamadas para que regresaran el vehículo blindado que hace parte de su protección.

“Bajo su servicio se equivocaron de combustible y, en lugar de ponerle ACPM a la camioneta, le pusieron gasolina y la dañaron, quedó inoperativa. Nosotros gestionamos para que ese mismo día se le reemplazara, lo único que tiene que hacer es recogerlo”, dijo el director.