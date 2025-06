La lista de candidatos que denuncian fallas en protección de la UNP

A la Casa de Nariño llegaron este lunes, 9 de junio, precandidatos a la Presidencia para asistir a la Comisión Nacional de Garantías Electorales citada por el ministro del Interior, Armando Benedetti. Donde Juan Daniel Oviedo y Daniel Quintero denunciaron fallan en la protección de la UNP.

Por una parte, Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane, denunció que no ha recibido una evaluación de riesgo por parte de la UNP a pesar de que ya oficializó su candidatura.

"Precisamente en un caso particular, a comienzos de este año, el CREM hizo una reevaluación del nivel de riesgo, imagínense, desde comienzos de este año y este es el momento en el que el CREM no ha tomado una decisión, sobre todo que a partir del 31 de mayo no ejerzo como concejal de Bogotá y por consiguiente en cualquier momento pueden retirar las medidas de protección que tengo en ese momento”, dijo.

Juan Daniel Oviedo y Daniel Quintero // Fotos: AFP

Mientras que, en el caso del candidato a la Presidencia y exalcalde de Medellín Daniel Quintero, se pronunció en esa misma línea ante los “fallos” en su seguridad.

“Todos hemos tenido dificultades con los temas de seguridad yo creo que hay que hacer una revisión profunda sobre lo que viene pasando con la dirección de protección en todos los esquemas ha habido cambios. A mí particularmente me quitaron el año pasado el oficial que me protegía eso fue un reclamo que hice de forma clara, yo juraba que el atentado primero me lo iban a hacer a mí”, aseguró.

Los precandidatos llegaron a la Casa de Nariño para la Comisión de Seguimiento Electoral tras el atentado contra el senador Miguel Uribe.El encuentro es encabezado por el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti.