La razón del presidente Petro para mantener a Armando Benedetti en su Gobierno

El nombramiento de Armando Benedetti como jefe de despacho del presidente Gustavo Petro ha generado un intenso debate dentro del Gobierno colombiano. En un consejo de ministros transmitido en vivo, la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, expresó su desacuerdo con la decisión presidencial, citando acusaciones de corrupción en su contra. A su crítica se sumaron la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y otros miembros del gabinete, quienes cuestionaron la coherencia del proyecto progresista con la incorporación de Benedetti y la nueva canciller, Laura Sarabia.

Ante estas críticas, el presidente Petro justificó la presencia de Benedetti en su Gobierno con una afirmación peculiar: "La única razón para que Armando Benedetti esté al lado mío es porque sí tiene una especie de virtud: es ser loco. La locura puede hacer revoluciones".

Benedetti fue una pieza clave en la campaña presidencial de Petro en 2022 y, tras la victoria electoral, fue designado embajador en Venezuela. Sin embargo, su gestión diplomática se vio empañada por un escándalo de chuzadas ilegales en el que también estuvo implicada Laura Sarabia. En junio de 2023, ambos renunciaron a sus cargos tras la filtración de audios en los que Benedetti amenazaba con revelar supuestas irregularidades de la campaña presidencial.

Luego de un periodo de rehabilitación por adicción a drogas y alcohol, Benedetti regresó al Gobierno como asesor político de Petro. Su reincorporación no ha estado exenta de controversia.

Lo que está claro es que las designaciones de Benedetti y Sarabia han generado fisuras dentro del gabinete, con varios ministros manifestando su rechazo. La ministra Muhamad, en particular, se opuso firmemente a su presencia en un gobierno que se autodefine como progresista y feminista. "No soy yo la que voy a renunciar, porque no renuncio ni al proyecto ni al Gobierno, pero es algo que tengo que decir y expresar", enfatizó.