Presidente Petro tras reclamos en el consejo de ministros: "Esto no es un sindicato”

El consejo de ministros del Gobierno de Gustavo Petro dejó ver las diferencias que hay entre sus funcionarios por los recientes nombramientos de Armando Benedetti como jefe de despacho y de Laura Sarabia como nueva canciller, así como otras posturas de la administración en temas de seguridad y relaciones internacionales.

Ante los diferentes reclamos por parte de sus ministros, el mandatario colombiano señaló que su gabinete realizó un "sectarismo" por una "pelea interna" entre los que están a favor o en contra de Benedetti.

Publicidad

“El presidente no se deja encerrar, yo no estoy aquí para que me encierren. Esto no es un sindicato”, respondió el presidente Gustavo Petro.

Afirmó que ese consejo de ministros era para demostrarle al pueblo cómo se gobierna al país, pero se terminó mostrando la división entre "Benedettistas y anti Benedettistas".

El mandatario defendió su nombramiento asegurando que "Armando Benedetti tiene una virtud, que es ser loco y la locura puede hacer revoluciones".

Publicidad

"Los ministros al no ser elegidos son representantes del presidente que delega en ellos una serie de funciones públicas como las superintendencias", añadió el presidente.



¿Quiénes le reclamaron al presidente Petro?

Durante las más de cinco horas que duró el consejo de ministros, la vicepresidenta Francia Márquez; la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y el director del DPS, Gustavo Bolívar, expresaron de forma directa su rechazo por los recientes nombramientos de Benedetti y Sarabia.

"No me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto su decisión; la respeto porque usted es el jefe de Estado y es el presidente, pero no comparto su decisión de traer a este Gobierno a esas personas que sabemos que tienen gran parte de responsabilidad con lo que está pasando", expresó Márquez, quien también encabeza el Ministerio de Igualdad.

"Como feminista y como mujer no me puedo sentar en esta mesa de gabinete con Armando Benedetti, y yo no soy la que voy a renunciar porque no renuncio ni al proyecto ni al Gobierno", añadió Muhamad.

Publicidad

Por otro lado, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, criticó al mandatario por el manejo de las distintas negociaciones de paz porque no han servido para llevar seguridad y tranquilidad a las diferentes comunidades del país. Recalcó que tiene varios fiscales y jueces amenazados de muerte.

Entretanto, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Jorge Rojas, calificó de "arriesgado" la transmisión pública de este consejo y que debería revisarse esta metodología.