Francia Márquez y minambiente le alzaron la voz a Petro por Benedetti y Laura Sarabia

En la Casa de Nariño, durante el Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro anunció que transmitirá públicamente las sesiones de gabinete como un ejercicio democrático que busca fomentar la participación ciudadana. En medio de esta apertura, el mandatario enfrentó críticas por parte de la vicepresidenta Francia Márquez y de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quienes expresaron su desacuerdo con el nombramiento de Armando Benedetti como jefe de despacho.



Francia Márquez y su Postura sobre Benedetti



Márquez, en un tono firme, manifestó su preocupación por la inclusión del exembajador Benedetti, quien estuvo salpicado en situaciones problemáticas anteriormente. La vicepresidenta hizo hincapié en que, aunque respeta la decisión del presidente, no comparte su postura en cuanto a ciertas designaciones.

"He sido una mujer honesta y transparente, y no me puedo sentar en esta mesa de gabinete con Armando Benedetti", afirmó.

Por su parte, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, dejó claro su descontento con la designación de Benedetti, aduciendo que no puede aceptar trabajar en un gabinete con personas que comprometieron su integridad.

"Como feminista y como mujer no me puedo sentar en esta mesa de gabinete con Armando Benedetti, y yo no soy la que voy a renunciar porque no renuncio ni al proyecto ni al Gobierno", dijo Muhamad, reflejando las tensiones internas del Gobierno.



Relaciones con Estados Unidos y la Situación en Catatumbo



Durante el encuentro, Petro también rechazó las críticas del gobierno de Donald Trump y se comprometió a no negociar ayudas económicas con Estados Unidos que comprometan la soberanía nacional. Adicionalmente, abordó el tema del orden público y la cooperación militar entre Colombia y Venezuela en la región del Catatumbo, aunque se vio envuelto en la controversia tras publicar inadvertidamente coordenadas de campamentos guerrilleros en redes sociales.

El Consejo de Ministros ha evidenciado divisiones en el gabinete de Petro, así como un claro llamado a la transparencia y el debate interno sobre las decisiones cruciales que afectan la dirección del país. La participación de los ciudadanos en este diálogo político se vuelve esencial para la consolidación de una democracia más sólida en Colombia.