La razón por la que uno de los soldados atacados con gasolina no fue trasladado a Bogotá

En el Hospital Militar Central de Bogotá permanecen dos de los tres soldados que resultaron lesionados tras el ataque con combustible en Villagarzón, Putumayo, producto de una asonada.

Se trata de los soldados profesionales Sebastián Díaz Amaya, quien permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos en estado crítico tras ser rociado con el combustible y Daniel Fierro Rubiano, quien resultó herido cuando intentó auxiliar a sus compañeros, él ya fue valorado por el servicio de cirugía general y plástica.

Militares quemados en Putumayo Foto: X @COL_EJERCITO

Ambos fueron trasladados en un avión medicalizado de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Entre tanto, el subteniente Miguel Ángel Mejía Gutiérrez, otro de los atacados de manera directa, permanece hospitalizado en la clínica Medilaser de Florencia, Caquetá, luego de que no se lograra su traslado a la capital del país.

De acuerdo con la información preliminar, Mejía Gutiérrez, el más afectado con estas quemaduras, al parecer, no logró acondicionarse al ventilador del avión y fue devuelto a la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Medilaser.

Ahora, su evacuación dependerá de una nueva evaluación de su estado de salud. La gerente de la clínica Medilaser en Florencia, Rosa Fanny Chávez, le contó a Blu Radio los detalles de esas primeras atenciones.

“Recibimos por el servicio de urgencia tres pacientes, edades entre los 25 y 22 años. Uno tiene quemaduras superficiales distales de las manos y los otros dos tienen quemaduras de segundo y tercer grado, con el 50 % y 35 % de compromiso de la superficie corporal”, dijo la gerente Rosa Fanny Chávez.