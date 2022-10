La respuesta de Ariadna Gutiérrez a propuesta para hacer un video porno

La reina de belleza cuenta que cuando estaban a punto de quitarte la corona pensó que “era una broma, porque en los ensayos Steve Harvey molestaba con eso. Molestaba a toda hora con las preguntas, era muy bromista. Y si ves bien en el video, cuando él dice "I have to apologize", yo me estoy riendo”. (Lea también: La hermana de Ariadna Gutiérrez no tiene nada que envidiarle ¡Es bellísima! )

Publicidad

“Steve Harvey no me pidió perdón”, agrega Ariadna, quien reveló que Paulina Vega, ex miss universo, no sabía qué hacer en ese momento y le preguntó cómo actuar ante el imprevisto: “Me dijo ‘¿qué hago?’, y le contesté ‘Paulina, quítamela y dásela a ella’. Paulina estaba temblando. Se ve en el video que me agacho y me quita la corona”.

La revista le preguntó también si haría un video porno por más de un millón de dólares, a lo que la reina respondió entre risas que "no", pues “no va” con su personalidad.

Publicidad

“Bueno, la verdad que es la primera vez que me plantean esa idea. He visto desnudos muy hermosos, incluso muchas Miss Universo lo han hecho y les ha quedado muy bien (…) Si, lo haría. Jamás haría una porno, pero si un desnudo. Siempre y cuando no sea vulgar.

Publicidad