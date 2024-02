La respuesta del Gobierno a las críticas por la subasta de energía en Colombia

El Ministerio de Minas y Energía está defendiendo los resultados de la subasta del cargo por confiabilidad, que asignó recursos que pagan los usuarios a proyectos de energía que pueden respaldar al sistema eléctrico en momentos de crisis como el fenómeno de El Niño.

Los gremios del sector y la Contraloría General de la República han manifestado su preocupación por los resultados apuntando a que la energía asignada no será suficiente para cubrir las necesidades del país, pero desde el Gobierno están tranquilos.

“La subasta ha sido exitosa en la medida que se ha logrado cubrir la proyección conservadora de demanda de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) con un excedente del 2 %”, indicó la entidad a Blu Radio.

En otras palabras, el argumento de defensa se centra en que el total de proyectos asignados generarían un total de 89.4 GWh/año para los años 2027 y 2028 mientras que el crecimiento mínimo que puede tener la demanda por electricidad llegaría a 87.81 GWh/año.

“Es importante aclarar que mayores asignaciones de energía en la subasta cuando la demanda no crece según la proyección implican un incremento en la tarifa de los usuarios”, agregó la entidad.

El Ministerio explicó además que existen las subastas de reconfiguración donde la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) puede asignar nuevos recursos del cargo por confiabilidad si lo considera necesario.

¿Por qué los gremios y la Contraloría criticaron los resultados de la subasta?

La subasta de recursos del cargo por confiabilidad culminó a mediados de febrero con la asignación de recursos a 47 plantas de generación de energía que ya existen y a otras 33 plantas que serán nuevas o que ya están en construcción. El 99 % de los nuevos proyectos de energía corresponden a proyectos de energía solar.

Para el gremio de las empresas de generación de energía térmica, Andeg, la energía solar no es energía que pueda considerarse como energía en firme ya que las plantas solares no pueden producir electricidad en las noches.

La Contraloría General de la República dijo estar preocupada por el futuro energético del país y calculó que el país podría estar necesitando unos 40 GWh adicionales, pero solamente se asignaron unos 15 GWh.

Eso sin contar con los temores de que estos proyectos también se retrasen como ha ocurrido con la mayoría de proyectos en curso del sector.

"Es previsible que las tarifas no vayan a bajar mientras no haya mayor oferta de energía en grandes cantidades y no se cuente con reglas claras, esto último teniendo en cuenta que la posible modificación de las leyes de servicios públicos, 142 y 14 de 1994, podría ahuyentar inversión", señaló la Contraloría.

¿Por qué no se presentaron más empresas a la subasta del cargo por confiabilidad?

En la subasta de cargo por confiabilidad no se asignaron recursos a plantas en tecnologías existentes y ampliamente usadas en Colombia como la energía de las hidroeléctricas o las plantas térmicas. Tampoco se presentaron nuevas plantas de energía eólica.

“La gran palabra que se usa recientemente es la incertidumbre. Cuando aquí te están diciendo todo el tiempo que las plantas térmicas no van, no las ven, que las plantas térmicas no se quieren dentro del sistema, pues obviamente los inversionistas se dicen ¿Por qué voy a hacer algo? Incluso habían plantas que tenían la posibilidad de expandirse o de aumentar su capacidad y no tomaron la decisión. Entonces al final del día solamente se presentan 248 megas y salen asignados solamente 48. Es decir, presentar un proyecto requiere un esfuerzo y un desgaste por parte de las empresas y de los inversionistas y yo creo que al final del día muchos de ellos dijeron mire, pues si no están las condiciones del gobierno no quiere que nos presentemos pues yo no me voy a desgastar presentándome”, dijo el presidente de Andeg, Alejandro Castañeda.

En medio de la polémica empezó a circular un borrador del proyecto de ley sobre la reforma a los servicios públicos pero el Ministerio de Minas y Energía negó que esa fuera la versión del documento que llegará al Congreso.

¿Qué tan atrasados están los proyectos de generación de energía en Colombia?

Según la Contraloría General de la República ni siquiera el 60 % de los proyectos que recibieron recursos de la subasta del Gobierno anterior lograron cumplir su fecha de entrada en operación.

Otros ejemplos críticos son los anuncios de empresas como Enel, EDF Renewables y Celsia de vender su participación en los proyectos de energía no convencional en Colombia por falta de condiciones para operar.

“Los primeros parques eólicos han debido entrar en operación a finales del año 2022. Hasta el momento ninguno de ellos ha entrado y siendo optimistas solamente en abril del año entrante entrarán los primeros porque sólo contando con la línea colectora que está ejecutando el grupo energía Bogotá es posible que esa energía generada en esos parques eólicos se pueda inyectar al sistema interconectado nacional. De no ser así si llegaran a construirse estos parques eólicos no tendríamos propiamente unos parques eólicos sino unos parques de ventiladores”, dijo el ex ministro de minas Amilcar Acosta.

Acosta sin embargo cree que hay un margen de maniobra para evitar un desastre en materia energética y que el Gobierno “está haciendo la tarea”.

Desde el sector ambiente vienen trabajando en iniciativas para acelerar los procesos de licenciamiento ambiental de granjas solares y parques eólicos, pero hasta el momento no han sido emitidas. Mientras tanto el Ministerio de Energía confían en su nueva estrategia de relacionamiento con las comunidades, especialmente en La Guajira.

Por ejemplo, se está celebrando la entrada del parque solar La Mena de 9MW de la compañía Green Yellow.