La semana de receso: estudiantes descansan, padres lamentan, ¿turismo festeja?

La promotora de la medida fue Cecilia María Álvarez, ministra de Educación en el Gobierno de Álvaro Uribe, quien justificó en su momento que el espacio servía para adelantar evaluación a docentes.

Otros sectores afirman que la medida no tiene carácter educativo sino persigue fines económicos, como activar el turismo en un periodo de tiempo de bajo movimiento.

Paula Cortés, presidenta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo, confirmó que la ocupación hotelera creció en 55 por ciento en los cinco años que lleva de aplicación la decisión.

Padres de familia que no pueden viajar, sin embargo, lamentan que en la semana de receso no puedan acompañar a sus hijos y sí implica una complicación por no saber qué hacer con ellos.

Estudiantes del colegio Jordán de Sajonia, de estrato alto, consultados por Blu Radio, celebraron la medida y confirmaron que viajarán en ese tiempo.