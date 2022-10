La tragedia familiar de una mujer que murió en accidente aéreo en Santander

Wilson Rojas Barajas, medio hermano de Diana Carolina Bonilla, una de las víctimas del accidente de la avioneta que cubría la ruta Bucaramanga-Málaga, expresó en Mañanas Blu la tristeza por la muerte de esta mujer de 33 años que dejó una niña de 8 años sola en medio de la tragedia.

Publicidad

“Yo sé que se desplazó de Barrancabermeja a Bucaramanga para comprar los regalos para la hija de ella y las demás sobrinas y sobrinos que tenemos y para reunirnos todos el 24 de diciembre en Málaga. Diana deja una niña de 8 años y todos estamos embargados por la tristeza al pensar la suerte que va a tener, pues ella era madre soltera y era la que respondía por su hija”, contó Wilson.

El hombre reveló que ella mantenía comunicación permanente con su madre, a quien le contó que tomaría un vuelo hacia a Málaga, pero esa avioneta nunca llegó.

Publicidad

“Estamos contiguo al aeropuerto y siempre se escucha o vemos la avioneta cuando ella y ella (la mamá) mide el tiempo pero nunca vio llegar la avioneta a Málaga”, narró.

Publicidad

Diana Carolina Bonilla era ingeniera forestal de una empresa petrolera de Barrancabermeja. Su hija, según Wilson, ya sabe que su madre murió.

“Ella logró captar que la mamá no estaba, que la mamá no está viva, lógicamente no pasa más de un día sin que ella se comunique, siempre como mamá e hija estaban pendientes la una de la otra”, señaló.

Publicidad

Rojas dio a conocer que hasta el momento no han recibido un comunicado oficial por parte de la empresa de la avioneta, y reveló que en Medicina Legal no les permitieron a los familiares tener acceso a los cuerpos de los difuntos.

Publicidad

La Aerocivil a través de Twitter reportó que el personal está en la zona recogiendo pruebas para esclarecer las causas del accidente.