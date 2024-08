Lafaurie pide a Gobierno un “alto en el camino” con el ELN: “No está saliendo bien”

El presidente Gustavo Petro, reveló que la "propuesta confidencial" que su Gobierno le presentó al ELN para descongelar los diálogos de paz está relacionada con una "reforma económica" y acusó a la guerrilla no estar interesada en el tema.

"No hay problema con que se haga publica la 'propuesta confidencial': se les propuso víabilizar la propuesta sobre reforma económica que se acordó con el ELN, que se firmó como primer punto de acuerdo, con el empresariado del país y el movimiento social de Colombia para discutir los mecanismos de su implementación", expresó el mandatario en la red social X.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el integrante del equipo negociador del Gobierno José Félix Lafaurie, se refirió a proceso con esa guerrilla.

Mencionó que ahora se está entrando en una etapa crítica en la cual se discutirán temas como el régimen político, el modelo económico y el sistema de sostenibilidad ambiental, económica y social de Colombia, lo que implica cambios profundos en las normas legales y constitucionales del país.

Publicidad



En ese sentido, señaló que a su parecer se debe hacer un alto en el camino con respecto al proceso, pues no está saliendo bien.

"Mientras que el Ejército no puede tener ningún tipo de acción ofensiva, estos grupos se reparten el territorio a sus anchas. Yo he dicho que hay que hacer un alto en el camino. Si no funciona el cese, ¿para qué hacerlo? ¿Para una burla?", dijo.

Publicidad

Sobre la propuesta confidencial de la que habla el presidente Gustavo Petro, señaló: "Yo no sé si Vera Grave como jefa de la delegación e Iván Cepeda conozcan de la propuesta confidencial, entiendo que nadie".

'Propuesta confidencial'

El sábado pasado el Gobierno anunció una 'propuesta confidencial' para avanzar en los diálogos, que pasan por un momento crítico por las exigencias de esa guerrilla de que el Ejecutivo los retire de la lista de grupos terroristas y la terminación del cese el fuego bilateral.

"Es una propuesta para salir adelante, impulsar los diálogos y no simplemente encallar en unas discusiones fácticas y procedimentales", dijo el senador Iván Cepeda.

Según la jefa negociadora del Gobierno, Vera Grabe, la propuesta "muestra la importancia que desde el Gobierno le dan a este proceso".

Publicidad

"Valoramos la respuesta de las organizaciones sociales, las expresiones de la ONU, de la iglesia y de los países garantes en pro de este proceso", añadió.

El cese del fuego bilateral con el ELN venció el pasado 3 de agosto y no se ha podido prorrogar. El grupo armado solicitó esta semana al Gobierno que lo retire del listado de grupos armados organizados (GAO) para reanudar la tregua.

Publicidad

Escuche aquí la entrevista: