Cambios en el modelo económico del país no deben ser negociados por el Gobierno con el ELN

Los diálogos entre el Gobierno nacional y el ELN están en un “punto muerto”, en medio de acusaciones mutuas de incumplimientos y con el riesgo real de agravamiento de la situación humanitaria para miles de personas en territorios apartados del país.

La actual crisis en la mesa tuvo como detonante el reconocimiento por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro del Frente Comuneros del Sur, unas disidencias del ELN que delinquen en Cauca y Nariño, decisión que no le gustó a la cúpula de esa guerrilla, en medio de una discusión sobre si las negociaciones de paz deben ser con todos los grupos ilegales o únicamente con aquellos que tienen un origen “político”.

La exigencia del Comando Central para continuar en la mesa de negociaciones con un cese del fuego vigente, es que el gobierno retire al ELN del listado de GAOR, o grupos armados organizados, buscando diferenciarse de organizaciones criminales como el Clan del Golfo que están dedicadas principalmente al narcotráfico y a otros renglones de la economía ilegal.

La crisis actual tuvo como inicio la decisión del ELN de no prorrogar el cese del fuego bilateral que estaba vigente desde hace varios meses con el Gobierno Nacional, esperando el cumplimiento de lo solicitado, ante lo cual, el presidente Gustavo Petro envió una propuesta “confidencial” a los cabecillas de ese grupo guerrillero, para destrabar las negociaciones.

Publicidad

La respuesta pública de ELN a esa propuesta es pedirle al Gobierno que divulgue la propuesta que hizo de manera confidencial, algo que hizo el presidente Gustavo Petro en un mensaje en redes sociales: el misterio se presentó porque Petro le propuso a la guerrilla “viabilizar la propuesta sobre reforma económica que se acordó con el ELN, que se firmó como primer punto del acuerdo”.

Según el acuerdo sobre los puntos de negociación entre el Gobierno y el ELN, se propone dialogar sobre los siguientes temas para las transformaciones económicas: “modelo económico, relación entre lo público y lo privado, justicia y progresividad tributaria, producción nacional, política económica exterior, transiciones energéticas, políticas de empleo, trabajo informal, superación del hambre y la pobreza, economías ilícitas y narcotráfico, economía campesina”, entre otros.

Publicidad

Desde diferentes sectores políticos de nuevo se han expresado inquietudes sobre los alcances de la negociación con el ELN, en particular sobre asuntos tan profundos e importantes como un cambio en el modelo económico, transformaciones que deben ser analizadas y acordadas con todos los sectores políticos y sociales y necesariamente deben pasar por el Congreso y no deben ser tratados a puerta cerrada con un grupo delincuencial, que por lo visto, no tiene interés alguno en dejar las armas y reinsertarse a la sociedad.