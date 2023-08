"Las armas son instrumento de muerte, déjenlas, que se oxiden": llamado de Petro al ELN

El presidente Gustavo Petro clausuró el evento de presentación del Comité Nacional de Participación en los diálogos entre la guerrilla del ELN y el Gobierno nacional. Desde allí, mirando directamente a los delegados de esa guerrilla, les pidió dejar las armas asegurando que la revolución está en el cambio y en la vida.

“Así que, hermanos, ¿qué esperan? La Revolución está al frente, la Revolución está al lado de la vida. Las armas no son si no instrumento de la muerte, déjenlas, que se oxiden”, le dijo Petro a 'Pablo Beltrán'.

Porque vamos a vivir y estamos viviendo los tiempos del cambio en toda la humanidad, en todos los rincones del planeta, en todos los espacios de América Latina, en todos los rincones de Colombia, la palabra que se impone es el cambio, el cambio por la vida, el cambio para vivir, como dice Francia, para vivir sabroso, el cambio por la existencia humana. Así que ustedes son hermanos de este mismo planeta dijo el presidente petro

“Ustedes tienen hoy una responsabilidad histórica que yo creo que la levantaría como una bandera, si estuviera vivo, el padre Camilo Torres Restrepo, es estar al lado de la vida, esa es la revolución de hoy en mi opinión humilde. Me parece que quienes surgieron en el 64 como rebeldes deben estar hoy aquí al lado de la vida, de su pueblo y de la transformaciones, es la hora”, sostuvo Petro.

Le puede interesar