Las AUC fueron un mito; eran matones que no tenían mando unificado: Justicia y Paz

Hasta el momento el país tenía claro que las autodefensas surgieron como grupo de civiles que se armaron para protegerse, y que terminó por convertirse en una máquina de violencia denominada paramilitarismo.



Ahora en una sentencia de Justicia y Paz se desmitifica la existencia material –y no formal- de las AUC.



BLU Radio conoció la sentencia del magistrado Eduardo Castellanos de la sala de Justicia y Paz, del Tribunal Superior de Bogotá, en más de 200 páginas, y documentado en 27 hechos de guerras entre bloques paramilitares; la guerra interna entre paramilitares; determinó que las AUC fueron un "mito", de Carlos Castaño.



Señala el documento, "la Sala concluye que las AUC concebidas como una organización paramilitar jerárquica, con un mando nacional unificado y responsable, fue tal vez una intención genuina y un proyecto idealizado por Carlos Castaño Gil que tuvo varios obstáculos para implementarse en terreno. Por eso, en Justicia y Paz se comienzan a perfilar evidencias que llegarían a desmitificar la existencia material –y no formal- de las AUC".



Agrega que la Sala recopiló diverso material probatorio sobre las disputas violentas entre jefes regionales del paramilitarismo –muchos de ellos con asiento en el autodenominado Estado mayor Conjunto-; y además, visibilizó el déficit de autoridad en gran parte de las estructuras paramilitares que se desmovilizaron colectivamente.



Asimismo, la Sala aportó nuevas pruebas documentales y testimonios, que dejaron entrever que en el proceso de paz con el Gobierno nacional, hubo una explosión de mesas paralelas de negociación, donde por lo menos siete jefes o facciones regionales del paramilitarismo trataron de manera diferenciada las condiciones de dejación de armas.



"Paradójicamente en el período de negociación de paz con el Gobierno nacional, coincidió con la etapa de mayor conflictividad armada entre los diferentes bloques o grupos de autodefensa. Inclusive, fue en ese mismo período de negociaciones, donde cabecillas representativos de las AUC, fueron asesinados por sus mismos “colegas”: Carlos Castaño Gil; Carlos Mauricio Fernández, alias Doble Cero; Rodrigo Mercado Peluffo, alias Cadena; Miguel Arroyave, alias Arcángel; y Vicente Castaño Gil", señala el fallo.



Así las cosas en la ponencia se propone que las Autodefensas no deberían ser catalogadas como una organización criminal, sino más bien, como una "alianza temporal e inestable de diferentes dueños de ejércitos privados regionales y narcotraficantes, que convergieron a inicios del siglo XXI, para aprovechar las oportunidades que se abrieron con un proceso de paz que en principio, les ofreció un marco jurídico flexible para la desmovilización, entrega de armas y reincorporación a la vida civil".



Para la Sala de Justicia y Paz, las AUC fueron completamente una organización nacional de contrainsurgencia, en la que "varios cabecillas paramilitares se mataron sistemáticamente entre ellos, para defender sus propios intereses económicos".



Finalmente, la sentencia concluye que las AUC fue una alianza coyuntural narcotraficantes, que por separado terminaron negociando con el comisionado de Paz, Luis Camilo Restrepo, su tránsito a la legalidad.