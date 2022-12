Las clínicas debían atenderla: investigan muerte de abuela que no encontró UCI disponible

En las últimas horas se conoció la historia de la señora Esperanza Jerez Duarte, de 71 años, quien no aguantó el presunto colapso en la ocupación de camas de cuidados intensivos durante este fin de semana en Santander y murió esperando que la atendiera una clínica u hospital del área metropolitana de Bucaramanga.

Según denunció su familia, fue un completo desastre el manejo que dieron los centros médicos ante la urgencia de una cama de cuidados intensivos que permitiera salvarle la vida a la paciente.

“En Lebrija por ser de primer nivel no la podían atender como debía ser, primero la trasladamos nosotros mismo en carro particular, en la clínica Comuneros no la atendieron por no tener convenio con la EPS Comparta, en el Hospital Universitario de Santander ni le tomaron la temperatura porque no podían recibirla argumentando que no había cupo, en la Foscal tampoco pudieron recibirla, un médico muy amablemente la revisó pero dijo que no podían tenerla porque oficialmente no se sabía era paciente COVID”, contó Diana Vergara, nieta de la paciente.

Ante el hecho, el secretario de Salud de Santander, Javier Villamizar, dijo que las clínicas debían atenderla por el nivel de urgencia de la paciente e informó que abrieron una investigación para verificar lo que pasó.

“El conducto regular es así: el municipio donde viva el paciente, ellos acuden al centro de salud cercano, de ahí se revisa si requiere una remisión a otro nivel, es competencia del hospital hacerlo, si lo hacen de manera particular, los centros médicos no pueden negarle el servicio porque es una emergencia (…) En este caso estamos investigando porque en el Centro Regulador de Urgencias no fue reportada la emergencia”, dijo.

El sepelio de la señora Esperanza Jerez se realizará en las próximas horas en Lebrija.