Las cuatro leyes que se frenarán por falta de presupuesto

Una de esas leyes, es la propuesta por el senador Mauricio Lizcano, que buscaba bajar la cotización a pensión para mujeres que ganen menos de dos salarios mínimos.



“El Gobierno nunca asistió a las comisiones. Nunca fue a las plenarias. Nunca sentó su posición y nunca puso la cara”, dijo en entrevista con BLU Radio.



Sobre su proyecto, Lizcano manifestó que su proyecto buscaba eliminar la enorme inequidad que existe respecto a las mujeres en el tema pensional.



“Hoy en Colombia una mujer tiene que trabajar más semanas al año que un hombre para pensionarse”, dijo.



De otra parte, el senador Alexander López, autor del proyecto que buscaba reducir el aporte a salud del 12 al 4 % para pensionados, manifestó que el Gobierno no puede a lavarse las manos al calificar de populistas estas iniciativas.



“No puede decir eso cuando finalmente esta es una promesa de campaña del presidente y tiene el aval del ministro de Hacienda”, expresó.



Manifestó que el argumento de que no hay dinero es absurdo porque la realidad económica del país se sigue manteniendo, pese a las dificultades.



Finalmente, Margarita Restrepo, parlamentaria del Centro Democrático, calificó de “irresponsable” que se haya vetado el proyecto que buscaba la realización del examen de tamizaje neonatal.



El otro proyecto es el que incorporaba el tratamiento de fertilización al Plan Obligatorio de Salud.



“Este proyecto tiene el visto bueno del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud. Esto representa que se disminuya hasta el 60 por ciento de los costos del sistema de salud, según la OMS”, dijo.



Agregó que con la decisión, el Gobierno sigue dándole la espalda a la infancia colombiana, a pesar de que esta era una de las promesas con el programa de Cero a Siempre.



