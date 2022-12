Las Farc han entregado 2.230 armas: 'Iván Márquez'

El jefe negociador de las Farc en La Habana, alias ‘Iván Márquez’, reveló en BLU Radio que en total, el grupo guerrillero ha entregado 2230 armas, equivalentes al 31% que tienen en su poder.



“En total quedaron depositadas ayer el 31% de las armas, que corresponde a 2.230 de ellas. Este es un hecho que es muy positivo”, enfatizó.



En ese sentido manifestó que los guerrilleros que dejaron las armas ya están siendo enviados a cursos e iniciarán su proceso de reincorporación a la vida civil.



“Eso indica que las Farc están cumpliendo con la palabra empeñada y esperamos que el Gobierno también cumpla”, agregó.



De otro lado, ‘Márquez’ enfatizó en que lo realmente importante es que las armas se están entregando y no el registro fotográfico de la entrega misma.



“No hay imágenes porque no hay contemplado ese escenario. A pesar de ello, nosotros sí hemos hecho un registro fílmico, como lo hicimos ayer en Caño Indio. Lo importante es que Naciones Unidas no va a mentir”, dijo.



Sin embargo, el cabecilla subversivo señaló que todo quedará registrado y que, en su debido momento, se dará a conocer.





“La Fiscalía está loca"

Respecto a las declaraciones del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, sobre los bienes de las Farc, que según sostiene es superior al billón de pesos, ‘Márquez’, dijo que el funcionario “está mirando cosas que tal vez no existen” y que “hay mala fe” en sus declaraciones.



“Ese fiscal está con todos los fierros contra las Farc. No hay duda. El fiscal no quiere que se integre una unidad especial de lucha contra el paramilitarismo, que fue acordada en La Habana”, expresó.



En ese sentido, ‘Márquez’ manifestó que la Fiscalía está “realizando una cacería de brujas contra gente humilde” y que pareciera que el fiscal estuviera “defendiendo a terceros, involucrados en financiar el paramilitarismo”.



