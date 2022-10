Las Farc no tienen dinero: 'Iván Márquez'

Según el jefe negociador de la guerrilla en los diálogos de paz en La Habana, Cuba, es solo un mito que las Farc tenga multimillonarias cuentas en paraísos fiscales. (Lea además: Víctimas de Farc rechazan que guerrilleros se presenten como afectados ).

“Las Farc no tienen dinero. En la discusión se dice que tenemos cuentas bancarias, que tenemos mucho dinero en paraísos fiscales, qué le hemos dicho nosotros al gobierno colombiano o a los plenipotenciarios del gobierno en la mesa de conversaciones: ‘Todas las cuentas bancarias de las Farc en esos paraísos fiscales pueden tomarlas y colocarlas al fondo de reparación, todas’. Pero es que nosotros no tenemos. Sencillamente, producto de una campaña mediática se piensa que las Farc tienen mucho mucho dinero y que tiene depósitos de dinero, y eso no es así”, dijo el guerrillero a BBC.

Al ser preguntado sobre si específicamente él, alias Iván Márquez, tiene dinero, respondió: “No, yo no tengo dinero”.

Incluso, el jefe del grupo negociador de la guerrilla dijo que solo han conseguido dinero “cobrando un impuesto a los cultivadores”, por lo que desmintió que tengan millones por cobrar “impuestos” a campesinos.



“Le quiero precisar lo siguiente. Las FARC lo único que han hecho es cobrar un impuesto a los cultivadores, a los que se aparecen en las zonas de cultivo de coca con la comercialización, ustedes tienen que pagar un impuesto. Nosotros no somos policía antinarcóticos”, dijo ‘Marquez’.



“Lo que yo no puedo aceptar es que se diga que esta guerrilla depende del narcotráfico porque no es así”, finalizó.