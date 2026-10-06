"Las otras rayas del tigre", el libro sobre Abelardo De La Espriella

'Las otras rayas del tigre', una obra bajo la autoría del periodista y comunicador social Óscar Montes y publicada por la editorial Santa Barbara, se consolida como el primer libro dedicado a analizar la figura, trayectoria e ideario político del hoy presidente Abelardo De La Espriella.

A lo largo de 130 páginas que recopilan cinco extensas conversaciones entre el periodista Óscar Montes y De La Espriella, sostenidas entre 2019 y agosto de 2025, el texto traza la evolución del personaje desde su etapa como abogado mediático hasta su consolidación como candidato y mandatario, con el propósito explícito de desmontar la "caricatura bogotana" construida en torno a su perfil y exponer su visión de gobernanza regional, su arraigo caribeño y el modelo de alianza público-privada que impulsa desde el Gobierno.

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Óscar Montes entregó detalles sobre el origen y propósito de esta obra. Aparte, el comunicador explicó que el texto no pretende estructurarse como un cuestionario formal, sino como una reconstrucción fluida del pensamiento de De La Espriella desde sus días como abogado mediático hasta su consolidación como aspirante presidencial:

"No son entrevistas, son conversaciones que fluyen".

Entrevistas Óscar Montes- Abelardo De La Espriella. Suministrada.

Montes señaló que uno de sus principales incentivos para escribir las 130 páginas que componen la obra fue ofrecer una perspectiva distinta a la imagen construida desde la capital sobre la figura del mandatario.

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"Bogotá se quedó con un perfil de Abelardo De La Espriella, del fantoche, del filipichín y resulta que es un hombre caribe auténtico, un hombre como nosotros, del Caribe. Yo me siento también orgulloso de ser del Caribe y él lo es, entonces con un compromiso regional", afirmó el comunicador.

En ese sentido, el periodista insistió en que las páginas del libro buscan superar los prejuicios para profundizar en las tesis políticas y administrativas que profesa De La Espriella:

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"El libro consta de las conversaciones que yo tuve con Abelardo De La Espriella siendo abogado mediático, controversial. En el 2019 fue la primera de las entrevistas y la última fue en agosto del año pasado, cuando ya él tenía la condición de candidato presidencial. Son unas conversaciones muy fluidas, porque es una persona con la que tengo una relación de amistad y allí lo que queda condensado y expresado es el pensamiento, tanto del abogado como del candidato presidencial, hoy presidente de Colombia", explicó Montes.

El modelo de gobernanza de Barranquilla y la apuesta regional

Dentro del contenido de la publicación, Montes destaca la alianza entre el sector público y el privado como la columna vertebral de la visión gubernamental que defiende el jefe de Estado, tomando a Barranquilla como referente directo.

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Sobre este aspecto, el comunicador enfatizó la fe que el mandatario deposita en dicho esquema para el ámbito nacional y la razón por la cual Barranquilla se convierte en sede alterna del gobierno:

"Interpreta la gobernanza, el modelo de gobierno de Barranquilla como un modelo que funciona, en el que el sector privado y el sector público pueden trabajar de la mano y lograr resultados. Abelardo De La Espriella cree ciegamente en el modelo de gobernanza de Barranquilla", enfatizó.

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Lanzamiento del libro

El lanzamiento oficial del libro, "Las otras rayas del tigre", está previsto para el próximo 15 de octubre en el hotel Movich de Barranquilla. Esta obra podrá adquirise en Supertiendas Olímpica, Librería Nacional o en las redes oficiales del periodista Óscar Montes.