Las propuestas de Mintransporte para arreglar el lío de plataformas tecnológicas

El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, habla en El Radar sobre la reglamentación de taxis en Colombia y la situación de plataformas tecnológicas para el servicio de transporte.



Indicó que meses atrás el Gobierno nacional emitió “una normativa que permite que las plataformas tecnológicas presten su servicio, ya sea porque se conviertan en empresas de transporte, o que presten su servicio de plataforma a los vehículos”.



Sin embargo, el debate sigue girando en torno a la legalización de plataformas existentes cuando ya existe una regulación vigente: “¿Por qué no se legalizan ellas? Todo está listo para que lo hagan y siguen diciendo que no”.



Señaló el ministro Rojas que el Gobierno pretende que “el usuario sea el que gane, aquí queremos que el usuario tenga buena tecnología y los únicos que pueden prestar eso no son las plataformas que existen, por eso estamos con el Ministerio de las TCI construyendo una plataforma tecnológica para poder entregársela a los taxistas de Colombia, y que ellos presten el servicio que prestan otros, pero a través del taxi que hoy es legal”.



Por eso, hizo énfasis al aclarar que el Gobierno avanza hacia la aplicación de una plataforma única de taxis mediante la cual los conductores inscritos a empresas legales presten sus servicios sin inconvenientes.



Para ellos el conductor simplemente se deberá inscribir a la plataforma “y empieza a prestar el servicio. El taxista es legal, nosotros no tenemos ningún problema con las plataformas, lo que pasa es que la plataforma funciona con carros particulares que no son legales, que nadie sabe quién es, sale de su casa con un carro y no sabemos si tiene revisión tecnicomecánica, si tiene bien los frenos, si el señor es conductor profesional, si tiene antecedentes… No sabemos penales, nadie sabe absolutamente nada”.



Advirtió, sin embargo, que se deberá “profundizar con el control de conductores que están registrados en empresas, y que sean los mismos empresarios los que hagan este control”.



“Estamos pensando que se genere una tarifa diferencial. La canasta de costos de transporte, en este caso taxis, existe y da una tarifa. Esa canasta podría cambiarse y tener una diferencial si los conductores, por ejemplo, prestan un servicio diferencial”, añadió el ministro Rojas.