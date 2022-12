Las propuestas económicas de Vargas Lleras, De La Calle y Piedad Córdoba

Germán Vargas, Piedad Córdoba y Humberto De La Calle presentaron sus propuestas para el manejo de las finanzas públicas.

Piedad Córdoba

Piedad Córdoba le apostará a la eliminación del IVA y de las comisiones bancarias. En la presentación de su propuesta económica, aseguró que compensaría los 15.000 millones de dólares anuales que se recaudan con el IVA con un nuevo gravamen del 2 % sobre su facturación a las 1.000 mayores empresas del país y un impuesto del 35 % a los bienes y servicios de lujos.

La candidata presidencial eliminaría también las comisiones de las entidades bancarias argumentando que los bancos obtienen al año 4,6 billones de pesos, solo por el cobro de estas comisiones, lo que calificó como un beneficio “injustificado”.

“No puede ser que los bancos cobren comisiones hasta por consultar el saldo, se llega a cobrar hasta 100.000 pesos por una operación bancaria. Merman aún más una calidad de vida ya de por sí castigada por los bajos salarios, el desempleo o los altos precios”, afirmó.

Humberto de la Calle

El exjefe negociador del Gobierno en el proceso de paz con las Farc, también presentó su propuesta económica a través de un documento. Entre sus pilares, está aumentar las tasas de impuesto predial de forma progresiva.

“La carga tributaria estará mejor distribuida entre las personas naturales y las empresas, de manera que no se desestimule la actividad empresarial. El gravamen para las pequeñas y medianas empresas habrá disminuido, y ya no habrá exenciones para rentas que no generen valor agregado. A quienes verdaderamente tengan alta capacidad adquisitiva se les aplicará una tarifa más progresiva para establecer su nivel de impuestos de renta y de patrimonio, de acuerdo con su nivel de ingreso”.

Adicionalmente prometió que, sin tocar la canasta familiar, analizará progresivamente la ampliación de la base del IVA, y manteniendo el recaudo con el ingreso de nuevos productos, bajará la tarifa no más allá del 16 %.

Germán Vargas Lleras

El candidato presidencial Germán Vargas Lleras presentó en la sede Salitre de la Cámara de Comercio de Bogotá su propuesta en materia de políticas de empleo y pensiones. Durante el evento, Vargas expresó que uno de sus objetivos será incrementar la cobertura de protección a la vejez, eliminar las desigualdades y reducir la presión fiscal del sistema de pensiones.

El ex vicepresidente se comprometió, además, con no aumentar la edad de pensión, mantener Colpensiones y eliminar subsidios de altas pensiones.

En cuanto a empleo, plantea crear un programa para invertir en las personas, que les ayude a conseguir empleo más fácil, incluyendo a aquellos que están en programas sociales del Estado, como Familias en Acción.

Vargas también propuso eliminar la tramitología para vincularse a la seguridad social, entre otras estrategias para combatir la informalidad laboral.