Las pruebas de la Fiscalía contra Yhonier, presunto responsable del homicidio de Mauricio Leal

BLU Radio tuvo acceso a las pruebas que tiene la Fiscalía contra Yhonier Leal, capturado como presunto responsable del homicidio de su hermano, el estilista Mauricio Leal y de su madre, Marleny Hernández. En menos de dos meses, el ente acusador logró armar su teoría del caso y logró llevar a los estrados judiciales al presunto responsable.

Dentro de las pruebas que tienen los fiscales están una interceptación al conductor de Mauricio Leal, Jair Ruiz, una entrevista a la exesposa de Yhonier Leal, Luz Elena Betancourt y los movimientos de dinero que hizo después de la muerte de su hermano.

Interceptación a Jair Ruiz, conductor de Mauricio Leal

La interceptación a Jair Ruiz es una de las pruebas más importantes de la Fiscalía porque en sus conversaciones con un abogado de confianza de la familia, le cuenta cómo fueron los hechos y sus sospechas sobre Yhonier Leal.

John le solicita a Jair que le haga un relato de los hechos, “como si él fuera el abogado, qué pasó el día anterior”. Jair empieza contando qué pasó el día que encontraron los cuerpos de Mauricio y de su madre.

“Jair comenta el (jefe), no se vio el domingo con él (Mauricio Leal), el lunes a las 6:19 de la mañana, le escribió una nota de WhatsApp, diciendo que no subiera a la chica que iba a trabajar allá, que se fuera para la peluquería que él iba a dormir; me fui a la peluquería a armar el árbol y más tarde empezaron en la peluquería a preguntar por el jefe, que no contestaba, a lo que él respondió que le habla dicho que iba a dormir. Al medio día, fui a la 53 con Caracas a cambiar unas luces navideñas, Yhonier me llamó varias veces a ver a qué hora se iban para la casa o dado caso él se iba en la moto”.

“Llegando a la peluquería, Jhonier me volvió a llamar y como estaba lloviendo lo recogí y se fueron para la casa. Jair comenta que Jhonier lo llamó porque no contestaba ni Mauricio ni la mamá y quería que subieran los dos. Jhonier podía subir solo porque él vivía allá y tenía llaves, cuando parquearon Jhonier le dijo que fuera a abrir la casa y él se quedó en el carro, abrí y entre hasta el comedor y no escucho sonido en la casa, me devolví a la puerta de entrada y le comento a Jhonier que no se escuchaba nada (…) Encontró la ventana, que estaba abierta, sin seguro y al entrar lo primero que vio fue los dos cuerpos en la cama, se devolvió y le comentó a Jhonier que venía detrás y le dije que estaban muertos”.

“Abrió la puerta del cuarto y Jhonier se sentó en la escalera, llamé a la Policía y fue hasta la portería y, les pidió que llamaran a la Policía. Agrega Jair que Jhonier solo dijo que no los tocara y se salió de la habitación, ingresó muy poco. Él se quedó adentro y reparó en toda la escena, pero no toco nada. John pregunta cómo estaban los cuerpos. Jair refiere que él no los toco, pero estaban muy blancos, la quijada y los labios morados, la alcoba estaba caliente porque estaba la calefacción prendida, pero él no los tocó. Marlene estaba con la cobija hasta arriba del pecho, la mano izquierda sobre el pecho y la otra mano empuñada como hacia el jefe, y él acostado como mirando hacia arriba y las dos manos sosteniendo el cuchillo, pero no agarrado. La pierna izquierda sobre la cama y la derecha descolgada de la cama, los dos estaban en pijama. El jefe estaba en medias, Marlene no vio si tenía zapatos ya que estaba arropada.

En la llamada interviene la hija de Jair y comenta que “a lo mejor su padre por lealtad está protegiendo a Jhonier”. Finalmente, John aconseja a Jair que diga la verdad, que 2acá no es cuestión de lealtad”.

Pasan los días y Jhon le dice a Jair que es momento de decir todo lo que sepa porque Yhonier lo está inculpando.

“Es urgente y preocupante porque lo llamaron de la Fiscalía y, es urgente que realice la ampliación de la entrevista ya que le contaron que Jhonier lo acusa ante la Fiscalía como responsable de la muerte de ellos, dice que Jair, que usted ingresó mucho antes al inmueble y que él cometió el hecho antes de que él entrara. Argumenta que la fiscal le dijo que Jair tenía el agua hasta el cuello", que es mejor que se presente y diga toda la verdad y esté acompañado del abogado.

Jair cuenta otra versión de la noche del domingo, 21 de noviembre, cuando se supone se habría perpetrado el crimen. Cuenta que una trabajadora de la peluquería le dijo que Yhonier le contó que Mauricio y su madre se habían tomado unas pastas para dormir ese día y que él no le había dicho nada a la Fiscalía.

“Daniela, una cajera que es familiar de Jhonier, le comentó que él (Jhonier) dice que el domingo los vio y se habían tomado unas pastillas para dormir y él no lo dijo en la Fiscalía. Le contaron que a Mauricio también lo golpearon, tenía muchas señales de violencia, del padre (Jair) le preguntaron sobre la rutina, comenté que Mauricio muchas veces venía solo a Bogotá. Jhonier me preguntó en la peluquería qué me habían preguntado en la Fiscalía y yo no le había contado y, en la funeraria intrigado de porque me habían llamado a mí.

John les comenta que a él lo llamaron de la Fiscalía y le dijeron que era recomendable que fuera a dar ampliación de la entrevista, ya que Jhonier lo estaba haciendo responsable “que quien los asesinó fue Jair" y es bueno que diga la verdad.

“Jair le pregunta a John qué dijo en la Fiscalía, que creía que no era un suicidio porque Mauricio tenía muchas expectativas y feliz con los proyectos y la señora Marlene le gustaba vivir. Sobre si fuese un homicidio dijo que el último que los vio con vida fue Jhonier, pues fue el último que salió de la casa. Jair dice que le preguntaron si sabía que Jhonier tenía alguna herida en el cuerpo: en la mano derecha. John le menciona que no diga nada al respecto. Jair dice que ellos se la vieron al juramentar”.

Con el paso de los días, Jair empieza a sospechar de la presunta responsabilidad de Yhonier Leal en el doble homicidio.

“Jair le dice a John que está en casa y le pidió los videos, tiene cámaras de la entrada de la casa, la calle y hacia la avenida. Le pedí desde el sábado a las 6:00 de la mañanas hasta las 3:00 de la tarde del lunes, ‘se ve todo nítido’, dice”.

“John dice que va a que revisar el minuto donde pasa el carro, luego agrega que eso fue ese ‘man’ (Jhonier), de pronto no lo planeó y fue un ataque de rabia y si lo planeó, lo planeó muy mal ¿La cortada de la mano era grande, pequeña? Jair dice que ‘ellos no me dijeron’, yo no sabía de eso, nos dimos cuenta cuando juramentó. El mañana tiene que llevar el carro. John dice es lo que ese ‘man’ fue. Jair dice que ‘tengo una rabia porque me encochina a mí” y si lo hizo, tanto que ellos le ayudaron. John dice a golpes ‘su hija me dijo y en el entierro estaba relajado’. Jair dice delante de los fiscales: ‘me hicieron llamarlo, lo tenía en el altavoz y decía voy tranquilo’. John dice por el espacio de tiempo. Salió a las 11.00 horas. El ‘man’ quería ‘embalalarlo’, ese man es una porquería humana, a la mamá, al hermano que tanto le ayudó (…) Venia muy despacio y dije ‘están muertos’, y se agarra la cabeza y dice ‘que hiciste Mao’, pero no hubo desespero ni gritos”.

Una de las partes más contundentes de las interceptaciones a Jair es cuando narra el momento en el que hallaron los cuerpos. Al parecer, minutos después de ver a su hermano y a su madre muertos, Yhonier le dijo a Jair que necesitaba que fuera su mano derecha en el trabajo.

“Jair le relata a John que se encuentran en la división de la ventana y Jhonier venía caminado al cuarto, por fuera de la casa, y yo digo ‘están muertos’ y él dice ‘que pasó aquí Mao’. Él me previene que no toque nada, yo abrí la puerta del cuarto del jefe, yo llamé a emergencias y no responde, luego marque al 911 y salgo a donde los porteros que avisen a la Policía y Jhonier no volvió a entrar al cuarto. ‘No soy capaz de verlos’”.

“John dice eso está súper claro, hay que echar el video para asegurar esa prueba, luego pregunta por la peluquería. Jair dice que la peluquería iba a ser igual a su trabajo y la de mi hija, Jhonier me dice que conductor no necesitaba, pero que sí necesitaba una mano derecha y ese era yo, luego menciona, que él había preguntado a la abogada que si lo metían a la cárcel que pasaba con la herencia”.

“Agrega luego, que, en la funeraria, él se me acercaba mucho. John manifiesta que, él es hasta bruto llevarlo a esa conversación. Ellos (investigadores) me preguntaron que cuál era el interés en hablarle contra de Jhonier, les respondí que ‘usted venía a contar sobre hechos nuevos’. Jair dice ‘yo sé que los fiscales no desconfían de mí, yo conocía donde estaba todo en la casa’. John dice lo que es, es que el ‘man’ no puede ir a enlodarte, si lo hizo, como le va a echar la culpa a un inocente. Jair menciona que los fiscales manifestaron que ese caso, en ocho días, esto esta resulto. John dice que Jhonier es tan cara dura, que la gente ni lo saluda y que funeral tan triste, agrega que estuvo hablando con Andrés, el primo de Mao, él me dice, que el conductor y yo estaba en la casa de Jair. Jair dice que si es Esteban y no se va a lograr nada. Yo perdí un hermano y casi una madre.

“Agrega, que ‘si yo no hubiera hablado con usted, me habían enredado’. John pregunta y ¿esa peluquería?, ¿qué han dicho? Jair dice, eso se acaba, ni dona Mimi ni nadie, eso era la marca de Mauricio Leal”, dice la conversación entre Jair y Jhon.

Incluso, comenta Jair que Jhonier dice que Mauricio se cayó de la caminadora días antes de su muerte y se había golpeado.

Sobre lavado de activos

Jair dice que encontraron una empresa que el jefe (Mauricio Leal) tenía de música, el pent-house de Cartagena, una fiducia, otro apartamento por 888 millones. Otro por 190 millones, unas pólizas de seguros en la caja fuerte y una carpeta con esas transacciones que le hacía Felipe.

“John le pregunta si cree que Mauricio andaba en esa vuelta y Jair dice que sí y por todo como empezó por el señor Luis Carlos”.

John le cuenta a Jair que están investigando el tema de lavado y que, si hay lavado, les extinguen el dominio.

Finalmente, un hombre desconocido le comenta a Jair que hay cuatro órdenes de captura a lo que Jair responde que eso es para la contadora y otros hombres, “había un grupo del cartel del valle”.

