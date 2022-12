Las razones del paro nacional de este 21 de noviembre

En diálogo con BLU Radio, representantes de estudiantes, indígenas, trabajadores y organizaciones sociales expusieron las razones para la convocatoria de este jueves 21 de noviembre.

El secretario de la Comisión Étnica para la Paz, Armando Wouriyu, dijo que los asesinatos de líderes indígenas son la principal motivación para alzar la voz.

“La república de Colombia es rara. Nosotros nos movilizamos por la vida y en los pueblos indígenas han asesinado a 136 líderes, 26 de ellos mujeres, eso simplemente nos conduce a elevar nuestra dignidad para que el universo conozca cómo la república nos trata a nosotros”, expresó Wouriyu.

Por su parte, Diógenes Orjuela, presidente de la CUT, afirmó que los trabajadores se manifestarán en contra del paquete de reformas económicas que propone la OCDE y también para rechazar la situación actual de violencia en diferentes regiones.

“El paquete económico que se ha originado en el Gobierno y anexamos lo del Fondo Monetario y OCDE porque viene con recomendaciones como la reforma laboral, tributaria, venta de activos de la Nación, cumplimiento de acuerdos firmados por el anterior y este Gobierno, las voces de los ministros de reglamentar la protesta social y la creación del holding financiero”, detalló.

Mientras tanto, Alejandro Palacio, representante de los estudiantes, sostuvo que las demandas de este movimiento no han sido solo en el actual mandato sino en gobiernos anteriores, por lo que han llamado una asfixia financiera para las instituciones de educación superior.

"Este año, el movimiento estudiantil ha tenido alrededor de cinco movilizaciones, iniciamos el 10 de octubre para recordar lo que habíamos hecho el año pasado y exigir el cumplimiento de acuerdos; en temas de ciencia y tecnología no se cumplió y pusieron lo que hemos denominado no un "mico" sino un “orangután”, que es el artículo 44 que pone a pagar con la plata de la educación pública fallos y sentencias contra la Nación. A día de hoy presidente no ha objetado artículo”, manifestó.

