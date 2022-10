Las zonas de las Farc que el ELN ocuparía si no logra firmar la paz

Para el politólogo Ariel Ávila, el Gobierno ideó una estrategia que se basa “en un tren que va a avanzando y que por pura necesidad el ELN se iba a subir en el último vagón, y eso es falso porque así no piensa esa guerrilla. El Gobierno nunca entendió eso y hasta ahora lo está entendiendo”.



Por su parte, el general en retiro Manuel José Bonnet, afirma que el ELN quiere hacer un proceso tan grande y de igual importancia como el de las Farc: “Darles una calidad de proceso exactamente de nivel nacional e internacional”.



Sin embargo, lo que más preocupa, de no llegar a un acuerdo de paz, es que el ELN tome control de las zonas de unas Farc desvinculadas del conflicto e integradas a la vida civil.



“Está demostrado en Colombia cuando una guerrilla va la paz, y la otra se queda en armas masacra la base social de los otros. Eso pasó en el Urabá con el EPL. Entonces el Gobierno y el ELN deben entender que esto va a salir muy mal”, explica Ávila.



“En los últimos 12 años el ELN pasó de 4.130 hombres a tener unos 2500 combatientes”, según la fundación Arco Iris que agrega que esa guerrilla tiene mucha fuerza social y política en zonas urbanas que son invisibles.



El grupo subversivo que tuvo un debilitamiento por la expansión paramilitar desde 1998, que los sacó del Magdalena Medio, Santander y Antioquia, hace presencia en 99 de los 240 municipios de 14 regiones del país en los que se mueven las Farc y que son:



- Arauca (todo el piedemonte Llanero: Arauquita, Saravena, Tame)

- Cauca

- Sur de Bolívar

- Nordeste Antioqueño

- Catatumbo

- Chocó (En el medio y bajo Chocó)

- Cauca y sobre todo a la Bota caucana y todo el Macizo

- Nariño (Samaniego, Barbacoas y Guachave).

- En La Serranía del Perijá donde es débil su presencia, pero de toda manera está ahí.

- Límites de Buenaventura y Chocó.



El ELN, que no da razón del paradero de más de 90 secuestrados, tiene en total 28 estructuras, pero no como las de las Farc. Esa guerrilla las llama áreas.



“Esas áreas tiene algunos frentes como el Laín en Arauca, el Frente Cimarrón en Chocó, el Armando Cagua Guerrero en Norte de Santander, el José David Suárez que es el del sur de Bolívar, el de Comuneros del sur en Nariño y el Antonio Galán en Cauca entre otros”, explica Ariel Ávila.



Para Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional, sería desastroso si el proceso de paz llega a fracasar como ya sucedió en los gobiernos de Alfonso López, Belisario Betancur, Ernesto Samper, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe.



“Yo le hago un llamado a la Iglesia Católica para que traten de reunirse con el centro de pensamiento de la Universidad Nacional para impedir que se rompan los acuerdos. Es una prioridad nacional”, dice Vargas.



Sin embargo, el general Manuel José Bonnet dice que esa guerrilla “no está ni estará lista por ahora para hacer un proceso de paz. Siempre han salido retirándose de los procesos de paz desde que se iniciaron en la zona del sur de Bolívar en el Gobierno de Alfonso López”.



Bonnet afirma que el ELN tiene un pensamiento de cristianismo: “Tanto cura que han tenido no los deja. Porque ellos tienen un asunto sobre-natural como metafísico, como si fueran a traicionar a la Iglesia. Yo creo que se les debe debilitar militarmente a ver si se sientan a negociar definitivamente”.



Pero todo lo contrario piensa el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Augusto Castro, quien afirma que a esa guerrilla se le debe animar y se requiere de tiempo se les debe dar.



“La especulación no es suficiente y se debe diseñar un proceso que lleve a la paz, a una paz concreta que lleve a los guerrilleros para que se reintegren como ciudadanos y que lo hagan sin armas”, puntualizó.