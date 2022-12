Laura gritaba pidiendo perdón: familia de Luis Andrés Colmenares

Trinidad Escobar, prima de Oneida Escobar, madre de Luis Andres Colmenares, rindió declaración dentro del proceso que se adelanta contra las jóvenes Laura Moreno y Jessy Quintero, investigadas por la muerte del joven.



Allí Trinidad Escobar narró que cuando llamaron a comentarle sobre lo ocurrido con Luis Andres Colmenares lo que hizo fue dirigirse a la casa "de Oneida y nadie me abrió, luego me volvieron a llamar y me dirijo al caño El Virrey cuando llegué allá me encontré con él hermano de Oneida allá él me comentó que habían encontrado el cadáver de Luis Andrés". (Lea también: Desgarrador y revelador testimonio de madre de Luis Andrés Colmenares ).

Publicidad

"Encontré con él pero no me fije que personas estaban ahí (...) una vez que hacen el levantamiento del cuerpo me fui para la casa de Oneida", agregó.

Continuó narrando que "el primero de noviembre regresé tipo 8 de la mañana a la casa de Oneida, llegaba mucha gente de todas partes" (Lea también: Testigo en caso Colmenares denunció supuestas presiones para declarar ).

Publicidad

"El día 2 de noviembre cuando ya entregaron el cuerpo yo me dirigí a la Funeraria Gaviria y entre 9 y 10 de la mañana trajeron el cuerpo", precisó.

Publicidad

Por lo que aseguró que "estando yo ahí, en la funeraria, Oneida se fue para el aeropuerto porque se iba para Villanueva y el cuerpo se lo llevaban por la tarde" (Lea también: Tras dos meses, se reanuda juicio contra Laura Moreno y Jessy Quintero ).

"Estando ahí se acercó al ataúd una joven que lloraba de manera inconsolable, ella lloraba tan fuerte que llamó la atención de todo el mundo y era Laura Moreno; a mí me causó admiración de cómo lloraba de esa manera, que yo dije 'ella se siente como dueña de velorio' y expresó estas palabras: ‘perdóname Luis, perdóname’".