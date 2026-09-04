Le cancelaron tiquete de avión a Petro: tuvo que viajar en aerolínea mexicana

El expresidente Gustavo Petro, ha protagonizado recientemente una serie de momentos durante su traslado hacia México para cumplir con una agenda académica y editorial autorizada por el Congreso de la República. Su viaje estuvo marcado por complicaciones logísticas debido, tal parece a las sanciones de los Estados Unidos y un tenso episodio a bordo de la aeronave comercial en la que finalmente voló.

El pasado 30 de agosto, el exmandatario tenía planeado viajar hacia México en un vuelo de la compañía Avianca. Sin embargo, la aerolínea canceló su tiquete a última hora.

Petro fue incluido en la Lista Clinton de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos el 24 de octubre de 2025. Las sanciones de la OFAC bloquean los bienes e intereses patrimoniales de Petro bajo jurisdicción estadounidense, pero no le prohíben viajar en avión.

Avianca aplicó el "overcompliance" (sobrecumplimiento). La OFAC puede imponer multas que pueden superar los 250.000 dólares o comprometer sus licencias comerciales en el país norteamericano.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El propio Petro confirmó esta situación en Ciudad de México durante una conversación grabada con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quien expuso que Avianca devolvió el tiquete para evitar sanciones en territorio estadounidense. Sin embargo, la aerolínea no se ha pronunciado directamente sobre el caso.

Publicidad

Ante la negativa de la aerolínea colombiana, Aeroméxico adoptó una postura distinta y aceptó transportarlo. Esto permitió al exmandatario cumplir con su agenda para dictar una conferencia sobre la crisis climática en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

🚨🇨🇴🇺🇸🇲🇽 | TRUMP MANDA: El prófugo expresidente de Ecuador, Rafael Correa reveló que Avianca se negó a transportar al drogadicto Gustavo Petro rumbo a México y le devolvió el tiquete por su inclusión en la lista OFAC.



“No permitieron que vueles en Avianca para no ser sancionado… pic.twitter.com/8Ka5pAFVXH — La Derecha Diario Colombia (@DerechaDiarioCO) September 2, 2026

El incómodo momento que pasó el expresidente Petro en vuelo a México por ciudadano que lo provocó

El viaje de Petro no estuvo libre de tensiones en el aire. Mientras se encontraba sentado en la cabina de primera clase de Aeroméxico, un ciudadano lo reconoció y grabó un video mientras los pasajeros abordaban el avión. El ciudadano se acercó a su asiento y le gritó repetidamente de manera efusiva la consigna: “¡Estamos firmes por la patria, firmes!”.

Esta frase hace alusión directa a la campaña electoral del actual presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella. Frente a esta interpelación y saludo irónico, el expresidente Petro se mostró visiblemente incómodo. Sin embargo, prefirió ignorar al ciudadano, limitándose a revisar su teléfono celular y esbozar una leve sonrisa sin emitir ninguna respuesta verbal. El video de este incidente de pocos segundos se convirtió rápidamente en una de las principales tendencias de conversación en redes sociales como X.

Atentos. Se confirma que @Aeromexico aceptó llevar en primera clase a Gustavo Petro, miembro de la lista OFAC. La aerolínea queda expuesta a sanciones económicas, penales, contractuales y operativas. Otros pasajeros trolean al expresidente con el “firme por la patria” de… https://t.co/gQqCcQTbhn pic.twitter.com/NvIQnYVzWD — 🇨🇴 Lukas Aramendiz (@LukasAramendiz) September 3, 2026

Publicidad

"Exhausto": La explicación de su hija Andrea Petro ante las críticas por sus discursos

A la par de las críticas por su accidentado viaje, el nombre del expresidente volvió a generar tendencia en redes sociales bajo el término "exhausto". Esto ocurrió tras una entrevista concedida por su hija, Andrea Petro, a quien le cuestionaron por qué el exmandatario a menudo pronuncia discursos enredados, difíciles de comprender o donde parece trabársele la lengua.

Andrea Petro aclaró la situación explicando que el problema real se debe al exceso de trabajo al que se somete de forma constante el exmandatario. Según su hija, las intensas jornadas laborales obligan a su padre a estar profundamente exhausto, lo cual provoca de manera natural esos momentos de dificultad al hablar durante sus intervenciones públicas.

- "Andrea, ¿Que piensa usted de que a su papá lo llamen drogadicto?"



- "El no es drogadicto ni es un borracho, a él se le traba la lengua es porque está exhausto"



¡Jajajajajajajajajajajajajajajaja! pic.twitter.com/VwVs6fVoDG — Santiago Uribe (@santiuribedel10) September 2, 2026

Escuche aquí la entrevista: