Leonardo Di Caprio y Brie Larson, protagonistas en los premios SAG

En medio de la polémica que sacude a Hollywood por la ausencia de intérpretes negros nominados a los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, el gremio hizo gala de su multiculturalidad honrando a Idris Elba, Viola Davis, Uzo Aduba y Queen Latifah (Lea también: El cine protagoniza la primera jornada del Hay Festival en Cartagena ).

La gala no se convirtió ni una reivindicación, ni un llamamiento al boicot de los Óscar, tal y como hicieron en las últimas semanas el director Spike Lee y la actriz Jada Pinkett Smith.

Sobre el escenario del auditorio Shrine solo se oyeron discursos de agradecimiento hacia compañeros y equipos de producción. Los dos premios más importantes de la noche recayeron en DiCaprio y Larson, que están un poco más cerca de la codiciada estatuilla dorada. Los SAG son uno de los principales indicadores de cara a los Óscar ya que parte de los miembros del sindicato vota en los galardones de la Academia.

El actor fue recompensado por "El renacido", el crudo drama dirigido por el mexicano Alejandro González Iñárritu, en un paso más hacia la estatuilla dorada (Lea también: ‘El abrazo de la serpiente’ recibe nuevo galardón en Sundance ).

La cinta se inspira en la historia de supervivencia y venganza de trampero canadiense Hugh Glass, durante la conquista del oeste en la década de 1820. "Me siento muy honrado por este premio porque viene de ustedes", dijo el artista, de 41 años. "Esta película no habría sido posible sin nuestro director. Gracias por tu autenticidad", agregó.

Larson fue reconocida por "La habitación", donde interpreta a una madre secuestrada junto a su hijo.

La artista dedicó su galardón a Jacob Tremblay, su compañero de reparto de 9 años. "Esta película ha sido posible gracias a ti", dijo.

La sueca Alicia Vikander se alzó con el galardón a Mejor actriz de reparto por encarnar en "La chica danesa" a la esposa de Lili Elbe (Eddie Redmayne), una de las primeras transexuales de la historia (Lea también: A sus 87 años, fallece el cineasta francés Jacques Rivette ).

Idris Elba, de su lado, vivió una noche soñada al ser doblemente premiado por su papel secundario en "Beasts of No Nation", la película de Netflix que cuenta a través de los ojos de un niño cómo una guerra civil desgarra un país africano, y su rol en la miniserie "Luther".

El británico es uno de los actores negros que quedó fuera de la carrera de los Óscar, pero lejos de atizar la polémica, dio las gracias a los SAG.

Michael Keaton, Rachel McAdams, Mark Ruffalo y el resto de intérprete de "Spotlight" obtuvieron el galardón a Mejor elenco por recrear las investigaciones del diario The Boston Globe, que destapó los abusos sexuales de la Iglesia.

Del lado de la televisión, Kevin Spacey y Viola Davis fueron los mejores por protagonizar los dramas "House of Cards" y "How To Get Away With Murder", respectivamente.

La actriz fue una de las más elocuentes sobre el debate que ocupa Hollywood. "Más allá de lo que ocurre en la Academia, siempre encontraremos una forma de ser excelentes", explicó en la sala de prensa (Lea también: La película ‘Ciénaga’, representará a Colombia en festival de cine de Sundance ).

Las chicas de Orange is The New Black, la exitosa comedia sobre la vida de un grupo de presas, celebraron los premios a Mejor elenco y Mejor actriz para Uzo Aduba, tal y como ocurrió el año pasado.

"Miren este elenco", declaró en nombre de todo el equipo Laura Prepon, que encarna a la retorcida Alex Vause. "Esto es de lo que hablamos cuando hablamos de diversidad", en referencia a los diferentes orígenes de sus protagonistas.

El exquisito Jeffrey Tambor se fue a casa como el Mejor actor de comedia por "Transparent", en la que interpreta a un hombre que decide vivir su transexualidad llegado a la edad dorada.

Queen Latifah fue premiada por el telefilm "Bessie" y el elenco de "Downton Abbey" recibió su tercer SAG.

La temporada de premios en Hollywood terminará el domingo 28 de febrero con la entrega de los Óscar.