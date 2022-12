“Les dimos de su propia medicina”: oposición tumba proyecto al uribismo

El uribismo recibió su tercera derrota en la Comisión Primera del Senado. Por falta de quórum, se cayó el proyecto que propuso el expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre crear una comisión diferencial para juzgar a los militares y policías en la Jurisdicción Especial para la Paz.En esta oportunidad votaron 10 congresistas, 9 por el sí y 1 por el no.



“De su mismo cocinado”, así llamó la oposición al hundimiento del proyecto del expresidente Álvaro Uribe Vélez y el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras.

A las afueras de la sala, el senador Roy Barreras y la senadora María Fernanda Cabal tuvieron un encontronazo:



Cabal: “Usted que es una persona que habla de paz o que siente que habla de paz, todo el tiempo agrede verbalmente”.



Roy: “Yo no estoy agrediendo, le estoy diciendo que usted fue una muy buena profesora”.



Cabal: “Eso no es construir paz, no me parece”.



Roy: “yo estoy diciendo que usted es una muy buena profesora”.



Cabal: “Dé ejemplo de paz.”



Por su parte, la senadora Paloma Valencia no aceptó la derrota: “Creo que todavía no está hundido el proyecto. Se nos aprietan mucho los términos, pero creo que podemos sacarlo adelante. Esta es una oportunidad única para el país.”



Luego, el senador Roy Barreras explicó lo sucedido "le aplicamos receta y caldo de la misma medicina. Durante 4 años, cada vez que había un proyecto para la paz, el Centro Democrático, todos, incluyendo el expresidente Uribe, se salían del salón para rompernos el Quórum. Nosotros hoy no íbamos a regalar, con nuestra presencia, la creación de un engendro que le iba a hacer daño a nuestras fuerzas militares."



Según la oposición, nada que haga trizas los acuerdos de paz pasará en la Comisión Primera del Senado. Mientras tanto, hay confusión, porque la iniciativa tendría que volver a votarse el 16 de diciembre, pero, ante el panorama, es incierto lo que sucerá en las próximas semanas en el Congreso.