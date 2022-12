Ley de Amnistía fue aprobada con estándares internacionales: MinInterior

“La Ley de Amnistía fue presentada y aprobada con todos los estándares internacionales, por eso estamos tranquilos”, así respondió el ministro del Interior, Guillermo Rivera, a la posibilidad de que la Corte Penal Internacional investigue la aplicación de esa ley en el país sobre criminales de guerra.



El jefe de la cartera política dijo que una posible investigación a Colombia no le preocupa al Gobierno porque la justicia penal internacional es complementaria y procede en la medida en que la justicia nacional no actúa, lo que a su juicio no aplica en el caso colombiano.



Rivera dijo también que la Corte Penal Internacional tiene todo el derecho a presentar opiniones sobre lo que en Colombia se está haciendo, al tiempo que recordó que la Ley de Amnistía es objeto de revisión de constitucionalidad por parte de la Corte, por lo que hay que esperar que esta se pronuncie.