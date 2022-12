Libertad de implicado en abuso sexual a Jineth Bedoya no es definitiva: Fiscalía

Misael Rodríguez, el jefe de Derechos Humanos de la Fiscalía, aseguró en entrevista con Blu Radio que la decisión de dejar en libertad a Alejandro Cárdenas Orozco, alias 'JJ', implicado en el abuso sexual a la periodista Jineth Bedoya fue una decisión inconsulta que tomó la fiscal 49 especializada de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, por lo que “no es una decisión definitiva”. (Lea también: Ordenan libertad a implicado en abuso sexual a periodista Jineth Bedoya )



“La decisión que se tomó por la fiscal del caso fue la de precluirle la investigación a Cárdenas Orozco, sin embargo no es una decisión definitiva y puede ser materia de los recursos que contempla la ley”, advirtió el fiscal Rodríguez.



Dijo que, aunque los fiscales tienen autonomía en el ejercicio de su labor, tienen el deber de comunicación e información “y más en casos como el presente donde debe existir seguimiento permanente en el desarrollo del caso”. (Lea también: Hemos comido cuento que lo más grave de Colombia es la guerrilla: Jineth Bedoya )



El jefe de Derechos Humanos del ente de investigación reiteró que los fiscales toman decisiones de carácter jurisdiccional, pero la víctima (Jineth Bedoya), su abogado o el Ministerio Público pueden discutir esta decisión de libertad.



En ese sentido, advirtió que la Fiscalía General respeta la decisión de la fiscal 49, aunque no haya sido consultada. (Lea también: No me arrepiento, amo lo que hago y quiero morir siendo reportera: Jineth Bedoya )



La decisión de conceder la libertad a alias ‘JJ’ se habría tomado al considerar que tras revisar los elementos materiales probatorios se determinó que el procesado no habría participado en el secuestro ni en el abuso sexual del que fue víctima la periodista.