Libre hombre que causó muerte de cuatro personas en accidente en Bogotá

que dejó cuatro personas muertas.

El joven se había entregado pasadas las 6 de la tarde de este martes y pasada la medianoche un juez lo dejó en libertad por considerar que no fue capturado en flagrancia.

El juez consideró que no que el joven de 24 años no tenía orden de captura, no fue capturado en flagrancia y no fue individualizado dentro del proceso.

Ernesto Manzanera huyó tras accidente en autopista Norte para proteger su vida

Blu Radio habló con Ernesto Manzanera, el conductor del vehículo involucrado en el accidente de tránsito de la madrugada de este martes en la Autopista Norte con calle 134 en Bogotá, en los juzgados de Paloquemao, a donde se presentó voluntariamente.

El joven le manifestó a este medio de comunicación que se encuentra tranquilo frente al proceso judicial que se le seguirá por resultar involucrado en la muerte de cuatro personas.

Manzanera agregó que no excedió los límites de velocidad y que tuvo que huir tras el accidente porque al lugar llegaron varios taxistas con extrañas intenciones y él solo buscaba proteger su vida.

La Fiscalía General informó que Manzanera no fue retenido porque no fue capturado en flagrancia y no se encuentra identificado e individualizado dentro del proceso.

Además, el ente investigador reveló que el fiscal del caso recibirá la declaración del joven y ordenará exámenes de Medicina Legal, para luego solicitar una audiencia de imputación de cargos.

Horas antes se conoció en primicia que el joven piloto de Avianca, de 24 años,se entregó en una estación de Policía en la localidad de Chapinero.

El caso fue asumido por un fiscal seccional de Bogotá y la audiencia de legalización de captura se llevaría a cabo en la noche de este martes.

Las primeras versiones indican que Manzanera embistió a alta velocidad en la Autopista Norte con 134 a una camioneta Mitsubishi en la que iban cuatro miembros de una misma familia, 3 de ellos perecieron en el lugar de los hechos y una más, pese a que alcanzó a ser trasladada a la Clínica Reina Sofía, falleció por la gravedad de sus heridas.

Manzanera podría ser acusado de homicidio culposo, ya que dejó la escena del accidente sin prestar ninguna ayuda a los heridos. La mamá y el abogado del joven piloto se hicieron presentes en el lugar y prometieron su presentación a lo largo del día.