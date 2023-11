Llamado de atención a jueces y fiscales por criminales que quedan libres por vencimiento de términos

Después de la polémica que generó la libertad por vencimiento de términos de ‘El Rey del Fleteo', uno de los delincuentes más buscados en Bogotá por protagonizar millonarios contratos, el Gobierno le llamó la atención a jueces y fiscales.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que “quisiera hacer un llamado de atención a quienes tienen a su cargo vigilar que los términos no se venzan, fiscales y jueces para que resuelvan dentro de los términos judiciales”.

El ministro Osuna explicó que en medio de esta coyuntura, uno de los grandes problemas que se quiere atender con la reforma a la justicia es la “dilación judicial”. Aunque el jefe de la cartera reconoció que la carga laboral es difícil, pero insistió en que no se pueden vencer los términos.

“Estamos pensando en que los casos graves de corrupción no prescriban, en hacer una reforma legal para que esos casos no prescriban. Pero en cuanto al vencimiento de términos tenemos que impulsar que los términos no se venzan”, dijo el ministro Osuna.

Y es que con la libertad de ‘El Rey del Fleteo’, señalado integrante de la banda ‘Los Fríos’ e imputado por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado, también quedaron en libertad otros 24 delincuentes por vencimiento de términos.

