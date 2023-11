"No queríamos ser los tontos útiles del Gobierno ": Andrés Forero habla del agarrón con David Racero

El debate de este martes, 7 de noviembre, de la reforma a la salud en Salón Elíptico del Congreso terminó en una fuerte discusión entre los representantes David Racero, del Pacto Histórico, y Andrés Forero, por el Centro Democrático.

El cruce de señalamientos y palabras se dio después de que la discusión se tuviera que suspender debido a la falta de quórum en el recinto, un hecho que resultó en varias replicas de ambos políticos más allá del Congreso.

Para referirse a este “agarrón”, el representante del Centro Democrático Andrés Forero se conectó a Mañanas Blu, con Néstor Morales, y explicó las razones del porqué su partido se retiró del recinto.

“El Gobierno nacional no ha sido capaz de organizar a su propia bancada. Nosotros desde el principio hemos manifestado nuestras críticas a la reforma. En vista de que ellos no son capaces de organizarse, pues nosotros no queríamos ser los tontos útiles del Gobierno y hacerle escudo para que siguieran avanzando con ese texto de reforma”, inició señalando el representante.

Dentro de su explicación, Forero también aclaró el número de curules que suman entre su partido, el Centro Democrático, y el de Cambio Radical, una cifra que, afirmó, no puede romper el quórum.

“Centro Democrático y Cambio Radical juntos suman 36 congresistas. La Cámara tiene 188 curules. Es decir, nosotros solos no podemos romper el quórum, pero insisto, nosotros no queríamos hacer ese ejercicio de hacerles el coro para que siguieran pupitreando la reforma”, comentó.

Al respecto de los señalamientos y acusaciones que realizó Racero en medio de la acalorada discusión en el salón, Forero indicó que, cuando él le pidió la palabra al presidente de la Cámara, Andrés Calle, para responder y defenderse, este “levantó la sesión y cerró micrófonos”.

“A mí lo que me molesta es que nos tilde de ladrones cuando sencillamente estamos recurriendo a un mecanismo de oposición avalado por el Consejo de Estado y que ellos en el pasado también utilizaron”, sentenció Forero.

