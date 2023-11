Reforma a la salud avanzó en otros diez artículos en plenaria de la Cámara de Representantes

Este martes, 7 de noviembre, de 2023, en la plenaria de la Cámara de Representantes avanzó el debate de la reforma a la salud que fue aplazada con anterioridad por diferencias entorno a las elecciones regionales. La sesión inició con una proposición que firmaron congresistas de diversos partidos, como Liberal, Alianza Verde, Centro Democrático y Cambio Radical, quienes pedían aplazar el primer punto del orden del día en el que se encontraba el proyecto de ley.

Así fue el debate de la reforma a la salud este martes, 7 de noviembre

Catherine Juvinao inició la defensa de la proposición insistiendo en la necesidad de que hubiera un concepto de viabilidad fiscal para que sea discutida y votada la reforma a la salud: "No tenemos concepto fiscal; mientras que, por ejemplo: la reforma pensional, que está en el Senado, ya lo tiene para segundo debate en la plenaria, entonces aquí somos playa baja o valemos menos que el Senado, o por qué en la Cámara no le llega el concepto fiscal de la reforma a la salud. Menos aún cuando vemos hacer aguas la crisis financiera del sistema", dijo.

No obstante, las palabras de Juvinao generaron una reacción inmediata por parte de la defensa de la reforma a la salud, que salió por parte de la ponente Marta Alfonso: "Es falso que la reforma no está financiada. Le mostramos el cuadro cómo a diez años se tienen programada la financiación de la reforma. No ha llegado un concepto de viabilidad fiscal del Ministerio de Hacienda porque aquí permanente hemos modificado el articulado", puntualizó.

Luego de votarse la proposición se decidió continuar con el debate de la reforma a la salud al ser derrotados con una votación de 83 por el no y tan solo 67 por el sí. Asimismo, la sesión continúo cuando llegó el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano.

Otros diez artículos fueron aprobados

El debate permitió que la plenaria de la Cámara aprobara diez nuevos artículos para llegar a los 73 y 8 eliminados que tienen la ponencia de 143. En lo aprobado está la disminución de trámites en el Invima, construcción de centros de salud ambulantes y el régimen de contratación de las IPS públicas.

La discusión de la reforma a la salud está previsto que continúe este miércoles, 8 de noviembre; sin embargo, algunos legisladores consideran que no se podría realizar luego que el anuncio del proyecto de proyectos se hizo cuando la sesión se encontraba de manera informal.

