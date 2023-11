En fuerte pelea termina debate de reforma a la salud entre congresista Racero y Forero

Luego que se votará la verificación del quórum en la plenaria de la Cámara de Representantes y no alcanzar los votos necesarios, el presidente de la corporación, Andrés Forero, tuvo que levantar la sesión nuevamente cuando se debatía la reforma a la salud.

La decisión se tomó luego que se aprobarán diez artículos de la reforma a la salud en los que están la disminución de trámites en el Invima y la contratación de los hospitales públicos, construcción de centros de salud ambulantes en zonas dispersas, el régimen de contratación de las IPS públicas, entre otros.

Previo a que terminara la plenaria, el representante del Pacto Histórico David Racero se despachó contra las bancadas del Centro Democrático y de Cambio Radical, quienes durante el debate se levantaron y se marcharon de la sesión.

“No sé si esta es la 10ª sesión donde se tiene que levantar por falta de quórum. Promovido especialmente por el Centro Democrático y Cambio Radical, que se salen continuamente de la plenaria, burlándose no solamente de la Cámara sino del país, de los colombianos y colombianas, ¿por qué no dan la cara? Y le digo aquí de frente a ustedes que ustedes están regalando la plata de los colombianos. Y hacen videos y vienen simplemente a aquí a legislar para hacer video para las redes. Y no hacen el debate con argumentos, en los artículos planteados. Solamente uno, Andrés Forero, que levanta la mano, sale y entra para decir que está aquí en la plenaria, para discutir, vuelve a salir, no vota y vuelve a entrar haciendo la jugadita, señor Forero, y se lo digo aquí de frente”, expresó el representante Racero.

Pero la despachada no fue únicamente contra estos dos partidos, también fue de carácter personal contra el representante de las comunidades afro Miguel Polo Polo.

“De frente y a toda su bancada, al ignorante de Polo Polo que no hace otra cosa sino decir groserías e insultar al presidente y a la vicepresidenta y no tiene ni un argumento. ¿Por qué no es leído? Porque no estudia, porque no vino a trabajar. Así que Colombia entera tiene que conocer el saboteo sistemático del Centro Democrático y de Cambio Radical al trámite de la reforma a la salud. Si la quieren hundir, húndala en la votación. Sean serios. Húndanla en votación, esa jugadita de salir y reventar el quórum engañan al país”, expresó el representante del Pacto.

También la emprendió contra el representante por Bogotá del Centro Democrático y quien había pedido verificación del quórum minutos antes y se encontraba en la plenaria de la Cámara de Representantes.

“Les roban a los colombianos, señor Andrés Forero. Y no venga usted aquí con dignidad moral, se rasgan las vestiduras, gritan, son de los que más intervienen en las sesiones y en democracia que ha dado el presidente Andrés Calle. Y salen a medios y salen en Twitter a decir cuentas sandeces se les ocurre, y sin ningún argumento en la plenaria de la Cámara. Que sepa Colombia que se les está robando directamente, robo directo a los colombianos. ¿Cuánto gana señor Forero? Dígame para que venga aquí simplemente a gritar cuánto gana el señor Polo Polo, el congresista más ignorante de la Cámara de Representantes. ¿Cuánto gana toda la bancada del Centro Democrático sumado a la bancada de Cambio Radical? Sean serios, no le roben al país”, término el congresista de la bancada de Gobierno.

La respuesta del representante del Centro Democrático la intentó hacer desde el atril, pero nunca le dieron espacio porque la sesión ya se había levantado, sin embargo, a pocos minutos lo hizo desde un video.

“El representante David Racero hace honor a su apellido y cae en el doble rasero. Vimos cómo durante su presidencia en muchas ocasiones se ausentaba y dejaba presidiendo a la vicepresidente y ahora critica a la oposición al partido Centro Democrático y Cambio Radical, que utilizan herramientas que han sido avaladas por la Corte Constitucional como elementos de la oposición para oponerse a los proyectos cuando nosotros decidimos romper el quórum. La verdad es que hemos dado un debate de cara al país, hemos manifestado las preocupaciones que tenemos sobre este proyecto de ley en particular; consideramos que es un retroceso en materia de salud y que se están sentando las bases para una crisis sanitaria sin precedentes en la historia del país”, expresó el representante Forero.

Y agregó que su partido no será notario en las plenarias de la Cámara de Representantes en proyectos como la reforma a la salud entre otros.

“Pero en vista de que el Gobierno no es capaz de garantizar que sus mayorías su coalición de Gobierno le vote el proyecto, nosotros en el Centro Democrático no vamos a servir como notarios y por esa razón las veces que sea necesario vamos a seguir utilizando la posibilidad como lo ha definido la Corte Constitucional de romper el quórum”, dijo el representante Forero.

La plenaria de la Cámara de Representantes se programó para este miércoles a las 10 de la mañana y se continuará con el debate de la reforma a la salud.

