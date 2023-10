La Comisión Segunda de la Cámara de Representantes aprobó una proposición en la que se cita a debate de control político al ministro de relaciones exteriores, Álvaro Leyva , para que responda al Congreso por la crisis diplomática por la que pasa el país con Israel.

La proposición fue radicada por la representante del Partido Conservador Juana Carolina Londoño, quien fue clara en explicar que el alto funcionario debe responder por los mensajes emitidos desde las redes sociales, entre otros.

“Luego de las declaraciones de este fin de semana, sin lugar a dudas necesitamos al señor canciller en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, porque creo que el manejo que le están dando a la relaciones internacionales y a la diplomacia en el tema de Israel no ha sido tratado de la mejor manera. Considero que las redes sociales no son el mecanismo idóneo para tratar un tema tan sensible y tan complejo, teniendo presente las coyunturas económicas para nuestro país”, indicó la congresista Carolina Londoño.

Para la congresista del Partido Conservador, se debe tener una buena relación con el pueblo de Israel, al considerar que es una de las pocas naciones con la que el país gana en todos sus aspectos.

“Sin lugar a dudas yo creo que sí necesita hacerse porque aquí hay que hablar de un tema que no hay claridad”, agregó la congresista.

En el senado también será radicado una proposición en la que se pide que sea escuchado el canciller ante la crisis diplomática que se lleva con Israel.

Por crisis diplomática con Israel, canciller Álvaro Leyva a responder en la Cámara de Representantes Foto: suministrada

