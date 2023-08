”Se equivocan quienes apuestan a que Gustavo Petro no terminará su mandato”: canciller Álvaro Leyva

El canciller Álvaro Leyva se pronunció con mensajes contundentes haciendo referencia al escándalo que involucra a Nicolás Petro, al presidente Gustavo Petro y los supuestos ingresos de dineros ilícitos a la campaña presidencial de 2022. Según el alto funcionario, ni el primer mandatario ni su campaña están vinculados con dineros ilegales.

“Se equivocan quienes apuestan a que Gustavo Petro no terminará su mandato. O quienes piensan que él o su campaña pueden estar vinculados a dineros de mala procedencia o no informados. Pensar con el deseo es una cosa, la verdad es otra”, afirmó el canciller.

Destaca Leyva que conoce muy bien al presidente y pide que no confundan una situación de familia difícil de comprender, con el hombre íntegro que gobierna Colombia. Además, indicó que las instituciones en el país no están en crisis y que el presidente Gustavo Petro no recortará su mandato.

“El querer hacer de lo ocurrido, de lo que hoy sucede en aquel campo, una crisis institucional no compromete a la institución de la Presidencia de la República, ni mucho menos el veredicto salido de las urnas”, agrego el canciller Leyva.

Finaliza el canciller Leyva señalando que el presidente conoce muy bien a “los de abajo” y acceso a “los arriba” y que gracias a eso Colombia tiene una democracia incluyente “que por fortuna saldrá fortalecida”.

Aquí lo que dijo el canciller: