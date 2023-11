"Congresistas se juegan su futuro político en esta reforma a la salud": exministro Fernando Ruiz

La reforma a la salud en Colombia se ha convertido en un tema de suma relevancia, que continuará marcando la agenda del país durante la administración de Gustavo Petro. A pesar de que la plenaria en la Cámara de Representantes ha sido objeto de reiterados aplazamientos, la discusión en torno a esta reforma sigue atrayendo voces a favor y en contra.

Las diferencias entre el Gobierno y las Empresas Promotoras de Salud (EPS) se han ido acentuando con el tiempo, agravando aún más la compleja situación del sistema de salud colombiano. La escasez de medicamentos y la intervención del Estado en las EPS han contribuido al actual panorama crítico.

El Gobierno argumenta que la situación actual es en gran medida el resultado de una desfinanciación que se arrastra desde hace tiempo, una crisis preexistente que finalmente ha estallado. Por otro lado, las EPS sostienen que esta crisis ha sido manipulada con el propósito de forzar una reforma.

Para hablar del tema se conectó en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, con Camila Zuluaga, el exministro de Salud Fernando Ruiz, quien explicó cómo funciona el sistema y se refirió, además, las verdades y mitos del actual articulado.

“Hay que decirlo con justicia siempre va a haber un remanente porque van a aparecer nuevos medicamentos que entran al año y que de alguna manera no están incluidos y no van a estar incluidos en el plan de beneficios. De manera que aquí es un problema con los presupuestos máximos o con el post, lo que es un problema de gestión diaria de todos los gobiernos que nos ha tocado desde los pasados 10,12 o 15 años de estar calculando, estimando y apalancado los recursos necesarios para que eso se mantenga. Porque si no se cubren las obligaciones, obviamente se genera un déficit desbalance que termina en concentrándose en la EPS, que tiene al final delegada responsabilidad de pagar tanto del plan de beneficios como los presupuestos máximos”, señaló el exfuncionario.

También se refirió a la crisis del sector y al cálculo que se hizo con la proyección de la inflación que venía desde los años anteriores, pues fue muy superior a la que se esperada en varios sectores de la economía colombiana.

“Nosotros tenemos un sistema profundamente garantista, prácticamente todo lo que entra en el mercado de medicamentos, de procedimientos, todo inmediatamente puede ser formulado por los médicos, en la gran mayoría de los países del mundo no sucede así. Aquí si la persona no recibe el servicio, no recibe el medicamento pone una tutela e inmediatamente se da. Y ahí es donde está el oficio del ministro de Salud, de estar permanentemente vigilando. Una parte muy importante de nuestro tiempo y de nuestras angustias han sido durante los pasados 15 años ver como logramos estar inyectando permanentemente servicios de recursos financieros al sistema para que el sistema no se funda, no se colapse en un problema de atención”, resaltó.

Y ahí es donde yo creo que esta parte muy importante del oficio, entonces al final se van acumulando como se han venido acumulando unas deudas muy importantes que se generan en las IPS,

¿Se aprueba o no la reforma a la salud en el Congreso de la República?

Finalmente, el exministro Ruiz entrego sus opiniones sobre l avance de la reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro y enfatizó en el hecho del capital político de quienes sean los protagonistas de esta iniciativa

“Creo que es lo más probable es que esto termine aprobándose y termine pasando en el Congreso de la República por un tema puramente político y de negociaciones políticas con muy poca consideración técnica y que al final terminemos en una situación muy complicada. Mi parte optimista es que, los colombianos y la opinión pública demuestren a sus congresistas que fueron perjudicados por sus decisiones y por el voto que hagan en la reforma y se lo cobren en el año 2026. Yo creo que el Congreso de la República y los congresistas están jugando mucho de su futuro político en esta reforma a la salud.

Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire: