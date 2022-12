Llevar cocaína a Medellín es como llevar hormigas a Bucaramanga: León F. Muñoz

El representante a la Cámara León Fredy Muñoz estuvo este viernes en indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia por la investigación que se adelanta en su contra, luego de que fuera sorprendido con cocaína en su maletín, en el aeropuerto José María Córdova en junio del año pasado.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

Publicidad

Su tesis es que la cocaína no era suya y recordó una frase de los personajes Tola y Maruja, en diálogo con Caracol, que sigue generando polémica.

Le puede interesar: Aida Victoria Merlano entregó una camioneta a la Fiscalía

"Nunca en la vida he consumido, no es para uso personal y segundo eso vale 300, 400.000 pesos, según los estudios. Entonces nadie puede ser narcotraficante por 160 gramos de cocaína y menos siendo senador electo que en tres meses me iba a empezar a ganar 30 millones de pesos", expresó el congresista.

La Corte Suprema de Justicia, que ya tiene en su poder las pruebas entregadas por la defensa, seguirá escuchándolo en los próximos días.

Publicidad

Entérese en BLU Antioquia de todas las noticias de la región que son relevantes e importantes, con los hechos que son novedad, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.